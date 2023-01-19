"Арсенал" близок к покупке Троссарда

Леандро Троссард "Арсенал" близок к покупке вингера "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

"Арсенал" переключился на Троссарда после того, как проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика. Главный тренер "канониров" Микель Артета по-прежнему хочет укрепить фланговую игру впереди и теперь рассматривает Леандро в качестве своей цели номер один.

Как утверждает Evening Standard, "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах по Троссарду, который также вызывает интерес у "Тоттенхэма".

Недавно Троссард крупно поссорился с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби, и теперь продажа Леандро в январе выглядит наиболее вероятным сценарием, особенно если учесть, что контракт 28-летнего бельгийца истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

До паузы на Чемпионат Мира в Катаре Троссард демонстрировал отличный футбол и забил семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, включая хет-трик против "Ливерпуля" на "Энфилде".

Sky Sports добавляет, что ранее одно предложение насчет Троссарда сделал "Тоттенхэм", но после отказа "шпоры" переключились на Николо Дзаньоло из "Ромы".


Метки Арсенал, Брайтон, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1693

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Последние комментарии:




  1. lites 19.01.2023 16:45 # lites
    Лучше бы Заху купили, ну ёбана. Эду, ты обосрался.

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  2. true-manc 19.01.2023 15:53 # true-manc
    футболист односезонка для команды односезонки - логично

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  3. ugunner4 19.01.2023 15:49 # ugunner4
    осталось замену Парти подыскать, более-менее сносную

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  4. irbis85 19.01.2023 15:32 # irbis85
    лучше мудрилы на данный момент, единственное это возраст

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  5. krolik 19.01.2023 15:11 # krolik
    Неплохой вариант

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