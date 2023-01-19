"Арсенал" близок к покупке Троссарда

"Арсенал" близок к покупке вингера "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

"Арсенал" переключился на Троссарда после того, как проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика. Главный тренер "канониров" Микель Артета по-прежнему хочет укрепить фланговую игру впереди и теперь рассматривает Леандро в качестве своей цели номер один.



Как утверждает Evening Standard, "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах по Троссарду, который также вызывает интерес у "Тоттенхэма".



Недавно Троссард крупно поссорился с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби, и теперь продажа Леандро в январе выглядит наиболее вероятным сценарием, особенно если учесть, что контракт 28-летнего бельгийца истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



До паузы на Чемпионат Мира в Катаре Троссард демонстрировал отличный футбол и забил семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, включая хет-трик против "Ливерпуля" на "Энфилде".



Sky Sports добавляет, что ранее одно предложение насчет Троссарда сделал "Тоттенхэм", но после отказа "шпоры" переключились на Николо Дзаньоло из "Ромы".