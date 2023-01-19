"Вест Хэм" согласовал покупку Ингса

Данни Ингс "Вест Хэм" согласовал приобретение нападающего "Астон Виллы" Данни Ингса примерно за 15 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, "Вилла" приняла предложение "Вест Хэма", и теперь Ингс направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.

"Вест Хэм" забил всего 15 голов в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и неважная форма нападающих Мичейла Антонио и Джанлуки Скамакки является важным фактором, почему "молотобойцы" оказались в зоне вылета.

Что касается 30-летнего Ингса, то он отличился шесть раз в этом сезоне Премьер-Лиги. Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери готов отказаться от Данни, потому что недавно обзавелся перспективным нападающим Джоном Дураном.


Метки Астон Вилла, Вест Хэм, Ингс

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 14:00

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