"Вест Хэм" согласовал покупку Ингса

"Вест Хэм" согласовал приобретение нападающего "Астон Виллы" Данни Ингса примерно за 15 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, "Вилла" приняла предложение "Вест Хэма", и теперь Ингс направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.



"Вест Хэм" забил всего 15 голов в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и неважная форма нападающих Мичейла Антонио и Джанлуки Скамакки является важным фактором, почему "молотобойцы" оказались в зоне вылета.



Что касается 30-летнего Ингса, то он отличился шесть раз в этом сезоне Премьер-Лиги. Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери готов отказаться от Данни, потому что недавно обзавелся перспективным нападающим Джоном Дураном.