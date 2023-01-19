Рамзи отказал "Блэкпулу", чтобы остаться в МЮ

Эрик Рамзи Эрик Рамзи, член тренерского штаба Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", отказался возглавить "Блэкпул".

30-летний валлиец Рамзи является одним из самых молодых тренеров, получивших лицензию УЕФА категории Pro.

Успев поработать в академии "Челси", с лета 2021 Эрик трудится в "Юнайтед", где является специалистом по стандартным положениям и оборонительной работе.

Рамзи, который свободно говорит по-испански, прочат большое будущее, и на текущей неделе "Блэкпул", уволивший Майкла Эпплтона, предложил Эрику начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Однако Тен Хаг и боссы "Юнайтед" дали ясно понять, что очень ценят Рамзи и хотят сохранить его в клубе. Эрик внял этим призывам и собирается остаться на "Олд Траффорд", сообщает The Athletic.


Метки Блэкпул, Манчестер Юнайтед, Рамзи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 13:00

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  1. pavlix76 19.01.2023 14:09 # pavlix76
    И правильно сделал, Блэпул полнейший бардак - состав меняется каждый сезон, деньги в команду не вкладывают, база - говно, тренера меняются каждые полгода.

    (ответить)

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