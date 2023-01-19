Рамзи отказал "Блэкпулу", чтобы остаться в МЮ

Эрик Рамзи, член тренерского штаба Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", отказался возглавить "Блэкпул".

30-летний валлиец Рамзи является одним из самых молодых тренеров, получивших лицензию УЕФА категории Pro.



Успев поработать в академии "Челси", с лета 2021 Эрик трудится в "Юнайтед", где является специалистом по стандартным положениям и оборонительной работе.



Рамзи, который свободно говорит по-испански, прочат большое будущее, и на текущей неделе "Блэкпул", уволивший Майкла Эпплтона, предложил Эрику начать самостоятельную тренерскую карьеру.



Однако Тен Хаг и боссы "Юнайтед" дали ясно понять, что очень ценят Рамзи и хотят сохранить его в клубе. Эрик внял этим призывам и собирается остаться на "Олд Траффорд", сообщает The Athletic.