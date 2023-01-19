Тен Хаг уверен, что МЮ справится с "Арсеналом" и без Каземиро

Каземиро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда сможет победить "Арсенал" и без дисквалифицированного полузащитника Каземиро.

Накануне вечером "Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" (1:1), а Каземиро схлопотал свою пятую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь будет дисквалифицирован на один матч.

Этим матчем станет выезд на "Эмирейтс" к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", однако Тен Хаг не унывает из-за потери ведущего игрока.

"В прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро. Конечно, Каземиро — очень важный игрок для нас, и он является одной из причин, почему сейчас мы занимаем ту позицию, которую занимаем".

"Но у нас есть игроки, чтобы восполнить эту потерю и придумать достойный план. Как команда мы уже показали, каким образом можно победить "Арсенал", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Арсенал, дисквалификации, Каземиро, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 19.01.2023 14:17 # ivan-tns
    Думаю, МЮ обосрётся без Казимодо! Арсенал выдает лучший сезон в своей карьере, пока только VAR и судьи смогли их остановить!

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  2. keane16 19.01.2023 13:49 # keane16
    норм погорели заднеприводные куесасы

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  3. breadpeat 19.01.2023 13:35 # breadpeat
    Смишные вы, ВАР, рефери. Арсенал то гаденьких голов сколько уже заковирял? Поберегите жалобные списки, в конце сезона достанете.

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  4. gameboy 19.01.2023 13:15 # gameboy
    А том матче Арсенал был лучше, даже не взирая на счёт

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  5. redwhitegun 19.01.2023 13:14 # redwhitegun
    Знаем мы ваш достойный план. Ничем не примечательный автобус и пара бегунков для контр-атак.

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  6. easports 19.01.2023 13:10 # easports
    даже с Сити судья зассал и засчитал первый гол забитый не по правилам, что говорить о нас, когда нам не засчитали гол Мартинелли забитый по правилам. в этом весь Олт Траффорд.
    но в воскресенье ждем вас дома.

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  7. irbis85 19.01.2023 12:55 # irbis85
    в прошлый раз вы победили во-первых на своём поле, во-вторых за вас вместо каземиро сыграл рефери, засчитав неправомерный гол

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  8. lopuu 19.01.2023 12:34 # lopuu
    Да даже играть не надо. ВАР всё сделает за вас.

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