Тен Хаг уверен, что МЮ справится с "Арсеналом" и без Каземиро
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда сможет победить "Арсенал" и без дисквалифицированного полузащитника Каземиро.
Накануне вечером "Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" (1:1), а Каземиро схлопотал свою пятую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь будет дисквалифицирован на один матч.
Этим матчем станет выезд на "Эмирейтс" к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", однако Тен Хаг не унывает из-за потери ведущего игрока.
"В прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро. Конечно, Каземиро — очень важный игрок для нас, и он является одной из причин, почему сейчас мы занимаем ту позицию, которую занимаем".
"Но у нас есть игроки, чтобы восполнить эту потерю и придумать достойный план. Как команда мы уже показали, каким образом можно победить "Арсенал", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
19.01.2023 12:00
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Последние комментарии:
Думаю, МЮ обосрётся без Казимодо! Арсенал выдает лучший сезон в своей карьере, пока только VAR и судьи смогли их остановить!
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норм погорели заднеприводные куесасы
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Смишные вы, ВАР, рефери. Арсенал то гаденьких голов сколько уже заковирял? Поберегите жалобные списки, в конце сезона достанете.
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А том матче Арсенал был лучше, даже не взирая на счёт
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Знаем мы ваш достойный план. Ничем не примечательный автобус и пара бегунков для контр-атак.
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даже с Сити судья зассал и засчитал первый гол забитый не по правилам, что говорить о нас, когда нам не засчитали гол Мартинелли забитый по правилам. в этом весь Олт Траффорд.
но в воскресенье ждем вас дома.
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в прошлый раз вы победили во-первых на своём поле, во-вторых за вас вместо каземиро сыграл рефери, засчитав неправомерный гол
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Да даже играть не надо. ВАР всё сделает за вас.
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