Тен Хаг уверен, что МЮ справится с "Арсеналом" и без Каземиро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда сможет победить "Арсенал" и без дисквалифицированного полузащитника Каземиро.

Накануне вечером "Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" (1:1), а Каземиро схлопотал свою пятую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь будет дисквалифицирован на один матч.



Этим матчем станет выезд на "Эмирейтс" к лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", однако Тен Хаг не унывает из-за потери ведущего игрока.



"В прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро. Конечно, Каземиро — очень важный игрок для нас, и он является одной из причин, почему сейчас мы занимаем ту позицию, которую занимаем".



"Но у нас есть игроки, чтобы восполнить эту потерю и придумать достойный план. Как команда мы уже показали, каким образом можно победить "Арсенал", — цитирует Тен Хага Sky Sports.