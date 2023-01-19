Фердинанд считает Эдегора лучшим игроком этого сезона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал капитана "Арсенала" Мартина Эдегора лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

24-летний Эдегор блестяще проводит этот сезон, являясь лидером и ключевым игроком "Арсенала", который в данный момент уверенно лидирует в Премьер-Лиге.



Мартин забил восемь голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и Фердинанд ставит норвежского полузащитника даже выше нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, отличившегося уже 21 раз в чемпионате.



"Я бы прямо сейчас зашел настолько далеко, что назвал его моим Игроком Года".



"Холанд делает то, что делает. Не поймите меня неправильно — он великолепен".



"Если Холанд сбавит обороты в плане забитых голов, "Арсенал" выиграет лигу, а Эдегор продолжит в том же духе, то он будет Игроком Года для меня", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.