Михаил Мудрик: стоит ли новичок "Челси" такой шумихи?

"Челси" приобрел очередного новичка во время зимнего трансферного окна — перспективного вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, которого удалось перехватить у "Арсенала". Стоит ли Мудрик заплаченных за него больших денег и действительно ли он является будущей звезда первой величины?

"Михаил Мудрик — один из лучших молодых футболистов. Если я не выведу его на высокий уровень, буду считать это личным поражением".



Роберто Де Дзерби — один из больших поклонников таланта Мудрика. Большинство команд Премьер-Лиги следили за Михаилом, многие хотели приобрести вингера сборной Украины и "Шахтера". Но достался он "Челси", сумевшему перехватить игрока практически из рук "Арсенала".



Футбольный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна любит говорить, что Мудрик — лучший в мире на своей позиции после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Это может быть преувеличенным мнением руководителя клуба, пытающегося получить лучшую цену за свой актив. Но что можно сказать наверняка, так это то, что Мудрик — 22-летний вингер, на счету которого всего полтора сезона в украинской лиге, сейчас является одним из самых интересных молодых атакующих талантов.



Именно его выступления в Лиге Чемпионов стали убедительным доказательством того, что ему суждено достичь большего. Он отличился в сенсационной победе "Шахтера" над "РБ Лейпциг" со счетом 4:1 и забил в обоих матчах с "Селтиком". В поединке с "кельтами" его забег по левому флангу превратился в вирусное видео не только из-за ужасного промаха его коллеги Даниила Сикана. В том эпизоде Мудрик проявил свое наиболее яркое качество — способность убегать от защитников как от стоячих, в стиле молодого Гарета Бэйла.



Он уже был в поле зрения многих клубов, а в августе чуть было не перешел в "Брентфорд" или "Эвертон". Но вдохновенная игра Михаила в Лиге Чемпионов придала "Шахтеру" смелости оценить вингера в 100 миллионов евро (89 миллионов фунтов; 106 миллионов долларов). "Если кто-то хочет иметь Мудрика в своей команде, он должен заплатить", — сказал Срна. "Они должны уважать нас". С этой оценкой во многом соглашался и еще один большой поклонник таланта Мудрика — известный инсайдер Фабрицио Романо, писавший о игроке чаще, чем о ком-либо, в прошлом году.



Мудрик родился и вырос в Краснограде, недалеко от Харькова, и был поздним и долгожданным ребенком в учительской семье. Он начинал в молодежной системе харьковского "Металлиста" и провел пару лет в "Днепре", прежде чем перебрался в "Шахтер" в возрасте 15 лет.



Он был не по годам развитым талантом, что достаточно скоро признали тренеры старшей команды. Но применение этого таланта изначально было проблемой. "У него были большие проблемы при переходе из юношеского футбола в профессиональный", — говорит тренер "Шахтера" до 19 лет Оскар Ратулутра. "Он получал шанс за шансом, но он не использовал их… Чего-то не хватало".



В юные годы Михаил очень увлекался футбольными трюками и стал известным "фристайлером", записав с друзьями массу роликов с фокусами с мячом на искусственом поле рядом с домом. Но на большом футбольном поле ему часто не хватало энтузиазма, а вдобавок он был достаточно хрупким, пока не начал заниматься с персональным тренером по физподготовке, превратившись в настоящего атлета лишь в последние годы.



"Его отношение, как по мне, было не очень хорошим для молодого игрока", — говорит капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. "Иногда он не слышал, что ему говорил тренер. Я пытался поговорить с ним, чтобы передать ему что-нибудь, что Хави, тренер "Барселоны", сказал о молодых игроках. Это было очень хорошее интервью о молодых игроках и о том, какое у них должно быть (правильное) отношение".



Его дебют во взрослом возрасте состоялся при Паулу Фонсеке, когда Михаилу было 17 лет, в игре Кубка Украины 2018 года, но после этого матча его отправили обратно в молодежную команду, а затем его отдали в аренду киевскому "Арсеналу". По возвращении он снова несколько раз появлялся под руководством преемника Фонсеки Луиша Каштру, и его отношение к тому времени, как говорили, было немного лучше, но его снова отправили в аренду, на этот раз — в черниговскую "Десну".



"Все знают его уровень, и все просто ждали, когда же его прорвет", — говорит генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. "Вопрос был в том, когда".



Когда он вернулся в "Шахтер" в третий раз, что-то щелкнуло. "Он изменил свой менталитет", — сказал Степаненко в серии подкастов The Athletic "Вдали от дома". "Его подход к тренировкам, его отношение… Он полностью отличался от того, что было три или четыре года назад".



Большая часть этого была связана с его отношениями с Де Дзерби, нынешним менеджером "Брайтона", который был главным тренером "Шахтера" в сезоне 2021/22. "В прошлом сезоне, когда штаб первой команды действительно поверил в него и дал ему эту уверенность, он появился в основе", — говорит Ратулутра.



Срна объясняет дальше. "Все знают, что Мудрик — удивительный талант, но немногие тренеры могут найти с ним связь. Когда Де Дзерби пришел в "Шахтер", Мудрик был в аренде. Он то играл, то не играл. Первое, что сказал Роберто, было: "Позвони Мудрику, я хочу с ним поговорить". Он сказал: "Ты станешь со мной Игроком или не будешь футболистом". С того дня Мудрик полностью изменил свое отношение к футболу и карьере".



Главное достоинство игрока, которое сразу бросается в глаза — скорость. Или, может быть, точнее, ускорение. Многие игроки быстры, но не многие выглядят так же быстро с мячом, как без него, и еще меньше тех, кто способен так быстро развить максимальную скорость с места. Мудрик, кажется, стартует как в драг-рейсинге и уже мчится вперед, прежде чем защитники могут даже подумать о том, чтобы соперничать с ним, не говоря уже о том, чтобы догнать его.



Скорость дает множество преимуществ — наиболее ярко Мудрик выглядит, подбирая мяч где-то на левом фланге и смещаясь в центра на скорости, как зеркальный Арьен Роббен. Больше всего на свете он любит сражаться с защитниками, используя свою скорость как оружие. "Мне комфортнее, когда я играю на фланге, где я могу показать весь свой потенциал один против одного", — сказал он The Times в начале этого года. "У меня больше пространства для движения вперед, и я могу создать гораздо больше моментов, когда играю на фланге".



Мудрик играл почти исключительно на левом фланге (в основном в схеме 4-2-3-1 за "Шахтер" и слева в тройке за Украину), подрабатывая мяч под любимую правую ногу. Вот откуда пришла большая часть его голов, когда он танцевал с мячом перед тем, как пробить из-за пределов штрафной площади. В качестве дополнительного бонуса он также выполняет пенальти: в этом сезоне он забил два из трех 11-метровых.



На данном этапе своей карьеры он все еще немного не ограненный алмаз, но по сути является агентом хаоса, сырым и невероятно талантливым, тем, кто способен вызывать панику у защитников своим появлением. Его действия могут приносить и скрытый эффект: защита будет отвлечена угрозой, которую он представляет, поэтому, даже если его отдельные движения потерпят неудачу, они, вероятно, отвлекут внимание от других нападающих, что даст им больше возможностей для выполнения своих задач.



Одним из его ключевых качеств является быстрый переход из защиты в атаку, поэтому он идеально впишется в команду, которая играет на контратаках. Возможно, именно потому "Арсенал" так сильно хотел его заполучить уже сейчас, а "Челси" не поленился отправить в Турцию, на межсезонный сбор "Шахтера" настоящий десант директоров, сумевших убедить Михаила и руководство "горняков", что именно "Челси" — подходящий клуб для Мудрика.



Чтобы понять, почему "Челси" удалось обойти "Арсенал" в гонке за игрока, стоит послушать директора "Шахтера" Сергея Палкина, который утверждает, что оба клуба из Лондона предлагали одинаковую сумму за Мудрика, но в предложении "канониров" "Шахтер" смущали ряд нереалистичных бонусов и неприемлемая для клуба схема выплаты денег.



Палкин о главном отличии предложения "Челси": "Разное время (график) выплат, разные виды бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть как-то достижимы и реалистичны, скажем так. Поэтому в данном случае "Челси" в некоторых моментах был гораздо серьезнее и справедливее".



"Когда мы встретились с делегацией "Челси", мы собрались все вместе: Михаил, его агент, я и Дарио Срна. Чтобы вы понимали контекст, это было девять или десять часов. Они пригласили игрока и объяснили нам весь проект. Мы поняли, что да, если вы посмотрите прямо сейчас, у "Челси" есть некоторые проблемы, но это нормально, потому что у них есть переходный период от одного владельца к другому. Это понятно".



"Они хотели бы многое изменить. Поэтому, когда они объясняют вам всю историю, и вы смотрите на следующие два, три, четыре года, пять лет, тогда вы видите, что у них есть серьезный проект. Я верю, что они построят один из лучших клубов в мире, потому что, говорю вам, они очень серьезны во всех направлениях: спортивной науке, стадионе, коммерции, во всем. Для нас они выглядели очень амбициозно".



Есть впечатление, что сам Михаил все же больше хотел перейти в "Арсенал", где играет его товарищ по сборной Александр Зинченко, но, кажется, на каком-то этапе переговоров "канониры" обидели "Шахтер" (Палкин намекнул, что "Арсенал" связался с игроком без разрешения клуба), и именно потому "Челси" удалось перехватить игрока.



Сырость Мудрика понятна. Он все еще неотшлифован, но с достаточным потенциалом и сильными качествами, чтобы убедить скаутов, что с правильным тренером он уже может быть звездой и стать еще лучше в будущем.



Но это еще один момент, который следует учитывать. Вам не нужно слишком внимательно читать между строк о том, что говорят в "Шахтере", чтобы понять, что с ним может быть непросто. Де Дзерби явно знал, как с ним обращаться, и его преемник в "Шахтере" Игорь Йовичевич, похоже, тоже неплохо с ним справился. Другие не были столь успешными.



"Челси" будет надеяться, что эти предыдущие примеры были, скорее, результатом незрелости и того, что он вырос сейчас, а не свидетельствовали о более широкой проблеме. Слова тех, кто сейчас в "Шахтере", указывают на то, что верно первое утверждение.



"Даже сейчас, когда он уже в основном составе, после каждой тренировки он остается на поле и продолжает работать один-два часа", — говорит Палкин. "Все тренеры говорили: "Стоп, Миша, пожалуйста, остановись, иди и расслабься". Он трудолюбивый".



В общем, есть все шансы, что если дела Мудрика пойдут хорошо, то эти сравнения с Мбаппе и Винисиусом-младшим не будут слишком далеки от истины.



Сергей Бабарика, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru