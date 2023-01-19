IFAB отклонил предложение Премьер-Лиги по временным заменам при сотрясении

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) отклонил предложение Премьер-Лиги об испытаниях временных замен при подозрении на сотрясение.

В прошлом месяце стало известно, что Премьер-Лига вызвалась уже в следующем сезоне провести испытания временных замен по сотрясению.



Идея состоит в том, что футболист, у которого подозревают сотрясение, на 10-15 минут уступает свое место на поле другому и в это время проходит необходимые медицинские тесты, чтобы затем вернуться в игру или ее завершить.



В среду IFAB собрался на "Уэмбли", чтобы обсудить эту идею, которую, помимо Премьер-Лиги, поддержали профсоюз футболистов FIFPro, Лига 1, МЛС и Форум мировых лиг, однако решение оказалось отрицательным.



"В зале были очень сильные и очень разные точки зрения, и мы не достигли консенсуса. Мы договорились, что идея останется на активном рассмотрении", — цитирует исполнительного директора FA Марка Баллингема Football.London.