МЮ сделал улучшенное предложение Гарначо

"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение своему вингеру Алехандро Гарначо о новом контракте.

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что представители Гарначо отклонили предложение "Юнайтед" о новой сделке с зарплатой в 20,000 фунтов в неделю.



Лагерь Гарначо настаивал, что такого рода зарплата не соответствует таланту 18-летнего аргентинца и статусу игрока первой команды топ-клуба Премьер-Лиги.



Однако The Independent утверждает, что сейчас "Юнайтед" нашел решение, предложив Гарначо невысокую базовую зарплату и солидную индивидуальную шкалу бонусов.



Таким образом, добиваясь успехов на футбольном поле, Алехандро, чье жалование сейчас составляет только 7,000 фунтов в неделю, сможет обеспечить себя заработком ожидаемого уровня.



В данный момент переговоры продолжаются, и процесс проходит в позитивном ключе. В "Юнайтед" также ожидают, что в марте Гарначо будет вызван в сборную Аргентины.