"Вест Хэм" предложил 12 млн. фунтов за Ингса

"Вест Хэм" сделал предложение в 12 миллионов фунтов о покупке нападающего "Астон Виллы" Данни Ингса.

Ранее в январе 30-летним Ингсом интересовался "Эвертон", однако "ириски" лишь хотели арендовать экс-нападающего "Ливерпуля".



Как сообщает Daily Mail, "Вилла" не хочет отпускать Ингса в аренду, но, заполучив перспективного Джона Дурана из "Чикаго Файр", готова рассмотреть предложения насчет постоянного трансфера Данни.



Как раз такое предложение и сделал "Вест Хэм", который сейчас находится в зоне вылета Премьер-Лиги и хочет укрепить свою переднюю линю в свете неважной формы Мичейла Антонио и Джанлуки Скамакки.



"Молотобойцы" считают, что Ингс, со своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, стал бы гарантией голов для команды, а также главный тренер лондонцев Дэвид Мойес ценит, какой объем работы выполняет Данни на поле.