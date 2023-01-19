"Тоттенхэм" потребует 100 млн. фунтов за Кейна летом

Грядущим летом президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви потребует 100 миллионов фунтов за нападающего Харри Кейна, даже если тот не продлит свой контракт.

Сейчас от действующего контракта Кейна остается только один полный год. По информации The Telegraph, Харри уже отверг одну попытку "Тоттенхэма" продлить сотрудничество и продолжает сомневаться насчет своего будущего.



Утверждается, что только попадание "шпор" в Лигу Чемпионов или завоевание трофея по итогам этого сезона может убедить капитана сборной Англии остаться в Северном Лондоне.



Но даже если Кейн откажется от нового контракта и вновь выразит желание уйти, как это уже было летом 2021, когда он рвался в "Манчестер Сити", Леви потребует 100 млн. фунтов у любого английского клуба, заинтересованного в Харри.



Реалистичными претендентами на покупку Кейна в Премьер-Лиге называются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл".



Для зарубежных клубов цена за Кейна, которому в июле исполнится 30, будет несколько ниже. Позвать Харри зарубеж могут "Бавария", ПСЖ и "Реал".