"Юнайтед" упустил победу против "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" в компенсированное время — 1:1.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра произвел четыре изменения в стартовом составе своей команды относительно воскресного поражения 1:0 от "Челси", оказав доверие Крису Ричардсу, Уиллу Хьюзу, Одсонну Эдуару и Жан-Филиппу Матета.



Арендованный у "Бернли" Ваут Вегхорст дебютировал за "красных дьяволов" сразу в стартовом составе. Он, Лисандро Мартинес и Антони заменили Антони Мартиаля, Тирелла Маласиа и Фреда.



В начале матча мяч чуть лучше держался у "Юнайтед", однако обе команды играли без ворот.



Первое подобие опасного момента возникло только на 16-й минуте, когда Люк Шоу с левого края штрафной пробил с подъема и не попал в дальний угол ворот. Вскоре Антони попытался перебросить мяч через вышедшего навстречу голкипера, но снова промах.



"Пэлас" молчал до 40-й минуты, когда Эдуар нанес удар с линии штрафной площади, однако Давид Де Хеа перевел мяч в перекладину.



На момент Эдуара "Юнайтед" ответил голом. Кристиан Эриксен с левого края штрафной сделал пас назад на Бруну Фернандеша, который свободно принял мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 0:1.



Во втором тайме гости сосредоточились на контроле мяча и удержании своего преимущества, а хозяева не очень-то рьяно бросались в отбор мяча. В результате игра вновь шла без ворот.



В концовке матча "орлам" удалось обозначить некоторое давление, но если говорить о реальных моментах, то только Марк Гехи опасно бил головой — Де Хеа сыграл надежно.



Казалось, "дьяволы" удержат победу, однако в компенсированное время Майкл Олисе нанес великолепный удар со штрафного и установил окончательный счет — 1:1.



Обе команды показали достаточно беззубую игру, и "Юнайтед" не хватило какой-то толики, чтобы взять три очка и выйти на чистое второе место в Премьер-Лиге. Еще одна ложка дегтя для "дьяволов" — это желтая карточка Каземиро, который теперь будет дисквалифицирован на матч против "Арсенала".



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче