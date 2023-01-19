"Юнайтед" упустил победу против "Пэлас"

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" в компенсированное время — 1:1.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра произвел четыре изменения в стартовом составе своей команды относительно воскресного поражения 1:0 от "Челси", оказав доверие Крису Ричардсу, Уиллу Хьюзу, Одсонну Эдуару и Жан-Филиппу Матета.

Арендованный у "Бернли" Ваут Вегхорст дебютировал за "красных дьяволов" сразу в стартовом составе. Он, Лисандро Мартинес и Антони заменили Антони Мартиаля, Тирелла Маласиа и Фреда.

В начале матча мяч чуть лучше держался у "Юнайтед", однако обе команды играли без ворот.

Первое подобие опасного момента возникло только на 16-й минуте, когда Люк Шоу с левого края штрафной пробил с подъема и не попал в дальний угол ворот. Вскоре Антони попытался перебросить мяч через вышедшего навстречу голкипера, но снова промах.

"Пэлас" молчал до 40-й минуты, когда Эдуар нанес удар с линии штрафной площади, однако Давид Де Хеа перевел мяч в перекладину.

На момент Эдуара "Юнайтед" ответил голом. Кристиан Эриксен с левого края штрафной сделал пас назад на Бруну Фернандеша, который свободно принял мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 0:1.

Во втором тайме гости сосредоточились на контроле мяча и удержании своего преимущества, а хозяева не очень-то рьяно бросались в отбор мяча. В результате игра вновь шла без ворот.

В концовке матча "орлам" удалось обозначить некоторое давление, но если говорить о реальных моментах, то только Марк Гехи опасно бил головой — Де Хеа сыграл надежно.

Казалось, "дьяволы" удержат победу, однако в компенсированное время Майкл Олисе нанес великолепный удар со штрафного и установил окончательный счет — 1:1.

Обе команды показали достаточно беззубую игру, и "Юнайтед" не хватило какой-то толики, чтобы взять три очка и выйти на чистое второе место в Премьер-Лиге. Еще одна ложка дегтя для "дьяволов" — это желтая карточка Каземиро, который теперь будет дисквалифицирован на матч против "Арсенала".

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 01:00

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Последние комментарии:




  1. ian 19.01.2023 01:12 # ian
    Пидарастерка анализирует
    блд, почему так смешно с этого дебила)

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  2. mancunia-planet 19.01.2023 01:12 # mancunia-planet
    Идеальный удар получился у нигера. Жаль, победа была рядом, ну а хуле больше одного не забили тоже хз. Каземиру это потеря. Но по сути за чемп не боятся это нереально, главное ЭТХ попасть в 4ку что очень пздц как реально.

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  3. brown-ale 19.01.2023 01:10 # brown-ale
    Виейра топово отобрал очки и посадил Каземиро на дискву. Легенда Арсенала!

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  4. thegodfather 19.01.2023 01:09 # thegodfather
    после шары над ман сиси мю мог помечтать о титуле, но вцелом нет...всякое могло быть в матче с арсом, а там чем черт не шутит, но команда еще рили пока не готова.

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  5. thegodfather 19.01.2023 01:06 # thegodfather
    мю стал командой при хаге. Первый матч что смотрел, точнее первый тайм. Выглядят на самом деле системно, провалов в линиях нету, все знают что им делать.
    Понравились их игра между линиями. Но вцелом команда еще сыровата для больших побед. Но лучше, чем была 1-2 года назад, более сплоченная и цельная.


    С арсом видимо им нихера не светит, минус мораль поймали и минус лучший опорник мира(нет)


    но судя по статке матча счет справедлив (я второй тайм не смотрел).

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  6. v-0987654321 19.01.2023 01:06 # v-0987654321
    Ахахахаха эй два далбойоба сааасссааааать

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  7. narcot 19.01.2023 01:04 # narcot
    Ну и Антони - какуля. Просто ссу на лысого шарлатана лишь за этот трансфер

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  8. thegodfather 19.01.2023 01:03 # thegodfather
    19.01.2023 00:49 #
    van-dijk

    19.01.2023 00:19 #
    narcot

    В окружении трёх членов

    Источник: http://fapl.ru/posts/98040/?c=1
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    19.01.2023 00:52 #
    ian

    Ахахаха
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    Источник: http://fapl.ru/posts/98040/?c=1#c7708448






    яночка оценила)))))))))))

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  9. narcot 19.01.2023 01:03 # narcot
    в рот вые6анное скамцо не могло не обосраться после шары с сито. ну, а лучший опорник мира с полуметра не забил и цепанул ненужную карточку, чтоб не позориться с пусси на выходных. ор

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