"Юнайтед" упустил победу против "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в гостях у "Кристал Пэлас" в компенсированное время — 1:1.
Главный тренер "орлов" Патрик Виейра произвел четыре изменения в стартовом составе своей команды относительно воскресного поражения 1:0 от "Челси", оказав доверие Крису Ричардсу, Уиллу Хьюзу, Одсонну Эдуару и Жан-Филиппу Матета.
Арендованный у "Бернли" Ваут Вегхорст дебютировал за "красных дьяволов" сразу в стартовом составе. Он, Лисандро Мартинес и Антони заменили Антони Мартиаля, Тирелла Маласиа и Фреда.
В начале матча мяч чуть лучше держался у "Юнайтед", однако обе команды играли без ворот.
Первое подобие опасного момента возникло только на 16-й минуте, когда Люк Шоу с левого края штрафной пробил с подъема и не попал в дальний угол ворот. Вскоре Антони попытался перебросить мяч через вышедшего навстречу голкипера, но снова промах.
"Пэлас" молчал до 40-й минуты, когда Эдуар нанес удар с линии штрафной площади, однако Давид Де Хеа перевел мяч в перекладину.
На момент Эдуара "Юнайтед" ответил голом. Кристиан Эриксен с левого края штрафной сделал пас назад на Бруну Фернандеша, который свободно принял мяч и вторым касанием расстрелял ворота — 0:1.
Во втором тайме гости сосредоточились на контроле мяча и удержании своего преимущества, а хозяева не очень-то рьяно бросались в отбор мяча. В результате игра вновь шла без ворот.
В концовке матча "орлам" удалось обозначить некоторое давление, но если говорить о реальных моментах, то только Марк Гехи опасно бил головой — Де Хеа сыграл надежно.
Казалось, "дьяволы" удержат победу, однако в компенсированное время Майкл Олисе нанес великолепный удар со штрафного и установил окончательный счет — 1:1.
Обе команды показали достаточно беззубую игру, и "Юнайтед" не хватило какой-то толики, чтобы взять три очка и выйти на чистое второе место в Премьер-Лиге. Еще одна ложка дегтя для "дьяволов" — это желтая карточка Каземиро, который теперь будет дисквалифицирован на матч против "Арсенала".
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.01.2023 01:00
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Последние комментарии:
Пидарастерка анализирует
блд, почему так смешно с этого дебила)
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Идеальный удар получился у нигера. Жаль, победа была рядом, ну а хуле больше одного не забили тоже хз. Каземиру это потеря. Но по сути за чемп не боятся это нереально, главное ЭТХ попасть в 4ку что очень пздц как реально.
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Виейра топово отобрал очки и посадил Каземиро на дискву. Легенда Арсенала!
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после шары над ман сиси мю мог помечтать о титуле, но вцелом нет...всякое могло быть в матче с арсом, а там чем черт не шутит, но команда еще рили пока не готова.
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мю стал командой при хаге. Первый матч что смотрел, точнее первый тайм. Выглядят на самом деле системно, провалов в линиях нету, все знают что им делать.
Понравились их игра между линиями. Но вцелом команда еще сыровата для больших побед. Но лучше, чем была 1-2 года назад, более сплоченная и цельная.
С арсом видимо им нихера не светит, минус мораль поймали и минус лучший опорник мира(нет)
но судя по статке матча счет справедлив (я второй тайм не смотрел).
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Ахахахаха эй два далбойоба сааасссааааать
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Ну и Антони - какуля. Просто ссу на лысого шарлатана лишь за этот трансфер
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19.01.2023 00:49 #
van-dijk
19.01.2023 00:19 #
narcot
В окружении трёх членов
Источник: http://fapl.ru/posts/98040/?c=1
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19.01.2023 00:52 #
ian
Ахахаха
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Источник: http://fapl.ru/posts/98040/?c=1#c7708448
яночка оценила)))))))))))
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в рот вые6анное скамцо не могло не обосраться после шары с сито. ну, а лучший опорник мира с полуметра не забил и цепанул ненужную карточку, чтоб не позориться с пусси на выходных. ор
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