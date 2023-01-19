ПСЖ был открыт к продаже Мбаппе в "Ливерпуль" летом

ПСЖ был готов продать нападающего Килиана Мбаппе в "Ливерпуль" прошлым летом.

Как известно, Мбаппе давно сватают в "Ливерпуль". Сам Килиан неоднократно признавался в симпатиях к "красным" и их главному тренеру Юргену Клоппу.



Мбаппе вполне мог покинуть ПСЖ свободным агентом в конце прошлого сезона, но в итоге передумал и еще в мае заключил новый роскошный контракт со своим клубом до 2025 года.



Тем не менее, позже летом, в июле, вопрос о расставании ПСЖ и Мбаппе вновь стал актуальным. Как утверждает The Athletic, чемпионы Лиги 1 заблокировали переход Килиана в "Реал" и сообщили игроку, что тот может уйти только в "Ливерпуль".



Однако президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи запросил за Мбаппе невероятные 400 миллионов евро (352 млн. фунтов), и для "Ливерпуля" это оказалось чересчур.



В итоге Килиан так и остался на "Парк де Пренс", а мерсисайдский клуб укрепил свое нападение Дарвином Нуньесом из "Бенфики" за 86 млн. фунтов.