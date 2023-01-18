Райя вызывает интерес у "Челси", МЮ и "Тоттенхэма"

Голкипер "Брентфорда" Давида Райя вызывает интерес у "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

27-летний Райя до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в июне 2024 и может быть доступен по сниженной цене грядущим летом, если к тому времени так и не заключит новую сделку с "Брентфордом".



Райя добился впечатляющего прогресса у "пчел" после своего перехода из "Блэкберна" за 3 миллиона фунтов в 2019 году, подтверждением чего стало включение Давида в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира в Катаре.



Ранее пресса уже сообщала, что "Тоттенхэм" рассматривает Райю на роль преемника для своего капитана Уго Льориса, однако The Telegraph утверждает, что поклонники таланта Давида также есть на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд".



Если говорить о "Челси", то Эдуар Менди лишился статуса первого номера команды в этом сезоне и до сих пор не согласовал свой контракт, а будущее Кепы Аррисабалаги всегда было предметом спекуляций.



Не все гладко с вратарской позицией и у "Юнайтед", чей первый номер Давид Де Хеа может покинуть клуб свободным агентом в конце этого сезона. Соотечественнику Райи предлагают пойти на существенное понижение своей зарплаты в 375,000 фунтов в неделю, но компромисс пока не достигнут.



Ожидается, что суммы в 15-20 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Райи грядущим летом.



Добавим, в прошлом Райей также интересовался "Арсенал". Летом 2020 "канониры" даже предложили 10 млн. фунтов за Давида, однако получили отказ.