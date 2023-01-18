"Тоттенхэм" сделал стартовое предложение по Порро

"Тоттенхэм" сделал стартовое предложение о покупке крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте неоднократно говорил, что его команде требуется усиление в январе, однако менее чем за две недели до закрытия зимнего трансферного окна "шпоры" пока не получили ни одного игрока.



Тем не менее, это не означает, что "Тоттенхэм" бездействует. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "шпоры" работают над приобретением Порро.



Стартовое предложение "Тоттенхэма" по Педро подразумевало гарантированную сумму денег и неназванного игрока, однако "Спортинг" ответил, что такой формат не подходит.



"Спортинг" настаивает, что 23-летний испанец покинет Лиссабон только за прописанные в контракте отступные в размере 45 миллионов евро (39 млн. фунтов).