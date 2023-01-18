Нападающий "Ньюкасла" Крис Вуд близок к переходу в "Ноттингем Форест" на правах аренды.

Вуд только год назад присоединился к "Ньюкаслу" из "Бернли" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов. Крис помог "сорокам" избежать вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но основным игроком стать так и не сумел.



После недавнего возвращения в строй Александера Исака главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау счел возможным отпустить Вуда за игровой практикой в "Форест".



The Athletic ожидает, что "лесники" возьмут 31-летнего новозеландца, забившего 59 голов в 189 матчах Премьер-Лиги за "Бернли" и "Ньюкасл", в аренду с опцией выкупа.



Аренда Вуда поможет "Форест" справиться с потерей Тайво Авоньи, который пропустит до двух месяцев с травмой паха.