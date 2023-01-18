"Вест Хэм" готов уволить Мойеса в случае поражения от "Эвертона"

Дэвид Мойес, вероятно, будет уволен с поста главного тренера "Вест Хэма", если проиграет "Эвертону".

В ближайшую субботу "Вест Хэм" примет на своем поле "Эвертон", и это будет принциапиальный матч для обеих команд, располагающихся по соседству в зоне вылета Премьер-Лиги.



Как утверждает The Telegraph, Мойес едва ли уцелеет в случае поражения от прямого конкурента. Более того, боссы лондонского клуба уже задумываются о замене для шотландца, рассматривая варианты с Нуну Эшпириту Санту, Рафаэлем Бенитесом, Шоном Дайчем и Карлосом Корбераном.



Под таким же давлением находится и ближайший оппонент Мойеса в лице Фрэнка Лэмпарда, причем источник утверждает, что Дэвид может получить приглашение вернуться в "Эвертон", если "Вест Хэм" от него откажется и если сами "ириски" уволят своего нынешнего рулевого.