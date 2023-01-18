Рис Джеймс возобновил тренировки

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс возобновил тренировки в общей группе.

Напомним, уже в своем первом матче после возвращения в строй — против "Борнмута" 27 декабря — у Джеймса случился рецидив травмы колена.

Тогда Рис был вынужденно заменен в начале второго тайма, покидая поле в слезах. К счастью, ничего страшного не случилось, и еще на прошлой неделе главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что 23-летний англичанин приступил к занятиям на открытом воздухе.

А сегодня Джеймс сделал следующий шаг в своем восстановлении, перейдя от индивидуальных тренировок к групповым. Также в общей группе занимались защитник Бен Чилуэлл и новичок Михаил Мудрик.

В то же время Эдуар Менди, Рахим Стерлинг и Весле Фофана будут отсутствовать еще несколько недель. Травмы Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Армандо Бройи носят более долгосрочный характер.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 465

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  1. chelsiukpro 18.01.2023 19:07 # chelsiukpro
    Хорошая новость что Чилл и Джейм поправляются! Второй сезон подрят вылетают они на долго. А вот волнует Канте... пол сезона пролечился и еще не изаестно сколько... то и сезон закончится.

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  2. largo-winch 18.01.2023 19:07 # largo-winch
    Против Лузерпуля даже инвалиды выздоравливают

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  3. farot 18.01.2023 19:01 # farot
    выйдет против колбасы и отлетит опять на 8 недель

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