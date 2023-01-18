Защитник "Челси" Рис Джеймс возобновил тренировки в общей группе.

Напомним, уже в своем первом матче после возвращения в строй — против "Борнмута" 27 декабря — у Джеймса случился рецидив травмы колена.



Тогда Рис был вынужденно заменен в начале второго тайма, покидая поле в слезах. К счастью, ничего страшного не случилось, и еще на прошлой неделе главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что 23-летний англичанин приступил к занятиям на открытом воздухе.



А сегодня Джеймс сделал следующий шаг в своем восстановлении, перейдя от индивидуальных тренировок к групповым. Также в общей группе занимались защитник Бен Чилуэлл и новичок Михаил Мудрик.



В то же время Эдуар Менди, Рахим Стерлинг и Весле Фофана будут отсутствовать еще несколько недель. Травмы Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Армандо Бройи носят более долгосрочный характер.