Рис Джеймс возобновил тренировки
Защитник "Челси" Рис Джеймс возобновил тренировки в общей группе.
Напомним, уже в своем первом матче после возвращения в строй — против "Борнмута" 27 декабря — у Джеймса случился рецидив травмы колена.
Тогда Рис был вынужденно заменен в начале второго тайма, покидая поле в слезах. К счастью, ничего страшного не случилось, и еще на прошлой неделе главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что 23-летний англичанин приступил к занятиям на открытом воздухе.
А сегодня Джеймс сделал следующий шаг в своем восстановлении, перейдя от индивидуальных тренировок к групповым. Также в общей группе занимались защитник Бен Чилуэлл и новичок Михаил Мудрик.
В то же время Эдуар Менди, Рахим Стерлинг и Весле Фофана будут отсутствовать еще несколько недель. Травмы Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Армандо Бройи носят более долгосрочный характер.
18.01.2023 19:00
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Последние комментарии:
Хорошая новость что Чилл и Джейм поправляются! Второй сезон подрят вылетают они на долго. А вот волнует Канте... пол сезона пролечился и еще не изаестно сколько... то и сезон закончится.
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Против Лузерпуля даже инвалиды выздоравливают
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выйдет против колбасы и отлетит опять на 8 недель
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