"Ливерпуль" хочет, но не может купить Невеша

"Ливерпуль" заинтересован в покупке Рубена Невеша, но не может себе позволить полузащитника "Вулверхэмптона" в это трансферное окно.

Долгосрочной целью "Ливерпуля" среди полузащитников остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако усиление в центре поля требуется "красным" уже сейчас.



Невеш выглядит идеальным вариантом — Рубен обладает большим опытом выступлений в Англии, а от его контракта с "волками" остается только один полный год.



По информации talkSPORT, Невеш действительно интересен "Ливерпулю", однако трансфер 25-летнего португальца в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.



Дело в том, что "Ливерпуль" уже потратил весь свой трансферный бюджет на январь, пригласив Коди Гакпо из ПСВ по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов, и у "красных" сейчас просто нет свободных средств на покупку Невеша.