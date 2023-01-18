"Ливерпуль" хочет, но не может купить Невеша
"Ливерпуль" заинтересован в покупке Рубена Невеша, но не может себе позволить полузащитника "Вулверхэмптона" в это трансферное окно.
Долгосрочной целью "Ливерпуля" среди полузащитников остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако усиление в центре поля требуется "красным" уже сейчас.
Невеш выглядит идеальным вариантом — Рубен обладает большим опытом выступлений в Англии, а от его контракта с "волками" остается только один полный год.
По информации talkSPORT, Невеш действительно интересен "Ливерпулю", однако трансфер 25-летнего португальца в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.
Дело в том, что "Ливерпуль" уже потратил весь свой трансферный бюджет на январь, пригласив Коди Гакпо из ПСВ по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов, и у "красных" сейчас просто нет свободных средств на покупку Невеша.
18.01.2023 18:00
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Последние комментарии:
Бичи е6аные ))
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правильно, зачем было укреплять проваливающийся центр поля, если можно купить очередного бегунка на левый фланг нападения.
тупая скузня такая тупая)))
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бля, ебаные очковтиратели
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