"Ливерпуль" хочет, но не может купить Невеша

Рубен Невеш "Ливерпуль" заинтересован в покупке Рубена Невеша, но не может себе позволить полузащитника "Вулверхэмптона" в это трансферное окно.

Долгосрочной целью "Ливерпуля" среди полузащитников остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако усиление в центре поля требуется "красным" уже сейчас.

Невеш выглядит идеальным вариантом — Рубен обладает большим опытом выступлений в Англии, а от его контракта с "волками" остается только один полный год.

По информации talkSPORT, Невеш действительно интересен "Ливерпулю", однако трансфер 25-летнего португальца в мерсисайдский клуб выглядит маловероятным.

Дело в том, что "Ливерпуль" уже потратил весь свой трансферный бюджет на январь, пригласив Коди Гакпо из ПСВ по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов, и у "красных" сейчас просто нет свободных средств на покупку Невеша.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 18:00

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  1. slash-lfc 18.01.2023 18:52 # slash-lfc
    Бичи е6аные ))

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  2. true-manc 18.01.2023 18:03 # true-manc
    правильно, зачем было укреплять проваливающийся центр поля, если можно купить очередного бегунка на левый фланг нападения.
    тупая скузня такая тупая)))

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  3. farot 18.01.2023 18:01 # farot
    бля, ебаные очковтиратели

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