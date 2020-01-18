"Сити" интересуется Кварацхелией

"Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Наполи" Хвиче Кварацхелии.

Кварацхелия только прошлым летом присоединился к "Наполи", однако Хвича быстро утвердился ключевым игроком и сейчас помогает своей команде уверенно лидировать в Серии А.



Кварацхелия забил девять голов и отдал 10 результативных передач за "Наполи", и столь яркая игра 21-летнего грузина не осталась незамеченной со стороны европейских грандов.



Как утверждает Daily Mail, "Сити" тоже заинтересовался Кварацхелией. "Горожане" будут отслеживать Хвичу в остатке сезона, после чего определятся со своими дальнейшими шагами.