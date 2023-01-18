Запрос "Вест Хэма" насчет аренды Магуайра отклонен

"Манчестер Юнайтед" отклонил запрос "Вест Хэма" насчет аренды защитника Харри Магуайра.

В этом сезоне Магуайр перестал быть основным игроком "Юнайтед". Даже хорошее выступление на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии не помогло Харри вернуть место в стартовом составе "красных дьяволов".



Накануне в английской прессе появились слухи, что ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм" вызвался обеспечить Магуайра игровой практикой во второй половине сезона.



Успешная аренда Магуайра помогла бы "Юнайтед" затем выгоднее продать Харри, если тот не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



Однако Daily Mail утверждает, что запрос "Вест Хэма" был быстро отклонено. Тен Хаг намерен сохранить Магуайра до конца сезона, потому что "дьяволы" остаются во всех четырех соревнованиях, и впереди у них много матчей.