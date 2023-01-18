Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель открыт к работе с "Тоттенхэмом", если "шпоры" попрощаются с Антонио Конте.

Будущее Конте, нынешнего наставника "Тоттенхэма", находится под большим вопросом, и дело не только в том, что контракт Антонио истекает в конце этого сезона.



"Шпоры" не демонстрируют прогресса относительно прошлого сезона, когда они заняли четвертое место в Премьер-Лиге, и неважная форма команды наводит боссов клуба на мысли о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Конте.



Как утверждает Evening Standard, уволенный из "Челси" в сентябре Тухель был бы заинтересован в работе с "Тоттенхэмом", если эта вакансия образуется в ближайшие месяцы.



Томас комфортно себя чувствовал в Лондоне и покинул страну лишь потому, что ему не продлили визу. В данный момент 49-летний немец все еще находится без клуба, уже отклонив ряд предложений.