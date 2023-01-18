"Челси" будет платить Мудрику меньше, чем Хадсон-Одои и Лофтус-Чику

Вингер Михаил Мудрик будет получать в "Челси" меньше, чем Каллум Хадсон-Одои или Рубен Лофтус-Чик.

В минувшее воскресенье "Челси" завершил приобретение Мудрика из "Шахтера" стоимостью 89 миллионов фунтов, включая бонусы.



По информации The Athletic, условия личного контракта не были определяющим фактором в решении Михаила присоединиться к "синим", а не к "Арсеналу".



Контракт Мудрика с "Челси" на восемь с половиной лет предусматривает зарплату в 97,000 фунтов в неделю — это всего на 10,000 больше, нежели Михаилу предлагал "Арсенал".



Однако на "Стэмфорд Бридж" 22-летний украинец, один из самых дорогих игроков в истории Премьер-Лиги, и близко не будет среди самых высокооплачиваемых футболистов.



Например, Мудрик будет получать меньше Хадсон-Одои, которому "Челси" платит 120,000 фунтов в неделю и который на этот сезон был отправлен в аренду в "Байер", и меньше Лофтус-Чика, который в июле 2019 заключил новый контракт с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю и который не играет с 6 ноября.