"Челси" будет платить Мудрику меньше, чем Хадсон-Одои и Лофтус-Чику

Михаил Мудрик Вингер Михаил Мудрик будет получать в "Челси" меньше, чем Каллум Хадсон-Одои или Рубен Лофтус-Чик.

В минувшее воскресенье "Челси" завершил приобретение Мудрика из "Шахтера" стоимостью 89 миллионов фунтов, включая бонусы.

По информации The Athletic, условия личного контракта не были определяющим фактором в решении Михаила присоединиться к "синим", а не к "Арсеналу".

Контракт Мудрика с "Челси" на восемь с половиной лет предусматривает зарплату в 97,000 фунтов в неделю — это всего на 10,000 больше, нежели Михаилу предлагал "Арсенал".

Однако на "Стэмфорд Бридж" 22-летний украинец, один из самых дорогих игроков в истории Премьер-Лиги, и близко не будет среди самых высокооплачиваемых футболистов.

Например, Мудрик будет получать меньше Хадсон-Одои, которому "Челси" платит 120,000 фунтов в неделю и который на этот сезон был отправлен в аренду в "Байер", и меньше Лофтус-Чика, который в июле 2019 заключил новый контракт с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю и который не играет с 6 ноября.


Метки Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 18.01.2023 15:30 # hammersmith
    Нужно оштрафовать терпилиси за жестокое обращение с животными!!

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  2. mancunia-planet 18.01.2023 14:04 # mancunia-planet
    Лофтус 150, нуу и дэбиилы

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  3. bembo 18.01.2023 14:02 # bembo
    Императоры!!!!!

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