FSG не получила ни одного предложения по "Ливерпулю" за два месяца

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group за два месяца не получила ни одного устраивающего предложения насчет своего клуба.

Напомним, в ноябре FSG объявила о своей готовности продать "Ливерпуль" частично или полностью. Предполагается, что американцы оценили мерсисайдский клуб в 2.7 млрд. фунтов.



Возможность вложиться в "Ливерпуль" вызвала большой интерес у инвесторов со всего мира, однако The Athletic стало известно, что FSG не получила ни одного предложения, которое бы соответствовало ожиданиям компании.



Речь идет именно о полной продаже клуба, что в данный момент выглядит маловероятно, поэтому FSG лишь может реализовать долю в своем активе.