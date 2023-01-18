FSG не получила ни одного предложения по "Ливерпулю" за два месяца

Владельцы Ливерпуля Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group за два месяца не получила ни одного устраивающего предложения насчет своего клуба.

Напомним, в ноябре FSG объявила о своей готовности продать "Ливерпуль" частично или полностью. Предполагается, что американцы оценили мерсисайдский клуб в 2.7 млрд. фунтов.

Возможность вложиться в "Ливерпуль" вызвала большой интерес у инвесторов со всего мира, однако The Athletic стало известно, что FSG не получила ни одного предложения, которое бы соответствовало ожиданиям компании.

Речь идет именно о полной продаже клуба, что в данный момент выглядит маловероятно, поэтому FSG лишь может реализовать долю в своем активе.


Метки FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 13:00

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  1. breadpeat 18.01.2023 13:49 # breadpeat
    дак продавать надо на хаях, это каждый хипстер в метро вам растолкует... а вы, как мамкины брокеры

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  2. true-manc 18.01.2023 13:17 # true-manc
    лузерпуки после объявления о продаже их помойки:
    > сейчас все побегут покупать наше великий клуп, ко-ко-ко, выстроится очередь из шейхов

    реальность:
    > портовая лгбт-срань никому не нужна, как я и предсказывал

    ору)))

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