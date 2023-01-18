FSG не получила ни одного предложения по "Ливерпулю" за два месяца
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group за два месяца не получила ни одного устраивающего предложения насчет своего клуба.
Напомним, в ноябре FSG объявила о своей готовности продать "Ливерпуль" частично или полностью. Предполагается, что американцы оценили мерсисайдский клуб в 2.7 млрд. фунтов.
Возможность вложиться в "Ливерпуль" вызвала большой интерес у инвесторов со всего мира, однако The Athletic стало известно, что FSG не получила ни одного предложения, которое бы соответствовало ожиданиям компании.
Речь идет именно о полной продаже клуба, что в данный момент выглядит маловероятно, поэтому FSG лишь может реализовать долю в своем активе.
18.01.2023 13:00
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Последние комментарии:
дак продавать надо на хаях, это каждый хипстер в метро вам растолкует... а вы, как мамкины брокеры
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лузерпуки после объявления о продаже их помойки:
> сейчас все побегут покупать наше великий клуп, ко-ко-ко, выстроится очередь из шейхов
реальность:
> портовая лгбт-срань никому не нужна, как я и предсказывал
ору)))
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