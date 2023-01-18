Рафинья не перейдет в "Арсенал" в январе

Вингер "Барселоны" Рафинья не перейдет в "Арсенал" в это трансферное окно.

После того, как "Арсенал" проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика, появилась информация, что спортивный директор "канониров" Эду обратился к Деку, своему другу и агенту Рафиньи.



"Арсенал" интересовался Рафиньей еще прошлым летом, когда игрок сборной Бразилии сменил "Лидс" на "Барселону" по сделке стоимостью около 55 миллионов фунтов.



Как утверждает CBS Sports, прошлым летом "Арсенал" был готов заплатить за Рафинью не более 50 млн. евро (44.3 млн. фунтов), тогда как сейчас "Барселона" собирается попросить за 26-летнего свыше 100 млн. евро (88.6 млн. фунтов), за которые "Челси" приобрел Мудрика.



Кроме того, сам Рафинья не хочет уходить из "Барселоны", хотя пока не смог там стать основным игроком. Все это делает его трансфер в "Арсенал" в январе практически невозможным.