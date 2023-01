Светская хроника за среду

"Ливерпуль" уже обсуждает покупку Матеуша Нунеша. "Реал" и "Арсенал" интересуются Рахимом Стерлингом. Ваут Вегхорст спел для партнеров по "Манчестер Юнайтед" песню Джастина Бибера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль" уже начал переговоры о покупке полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша, но сделка состоится только летом. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке правого защитника "Интера" Дензела Думфриса за 35 миллионов фунтов. (Calciomercato)



"Реал" задумывается о приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга, который также интересен "Арсеналу". (Fichajes)



"Челси" следит за вингером "Брайтона" Леандро Троссардом, которого также сватают в "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Чайки" отпустят 28-летнего бельгийца в январе только за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" продолжает переговоры насчет крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро. (Fabrizio Romano)



"Саутгемптон" все ближе к покупке вингера "Вильярреала" Николя Джексонса за 18 млн. фунтов. (The Athletic)



"Наполи" надеется опередить "Астон Виллу" и "Лидс" в борьбе за полузащитника "Анже" Аззедина Унахи. (Spor Mediaset)



"Вулверхэмптон" отзовет нападающего Фабиу Силву из аренды в "Андерлехте" и переправит в ПСВ. (Sacha Tavolieri)



"Эвертон", "Борнмут" и "Ноттингем Форест" заинтересованы в вингере "Вильярреала" Арно Данжуме. Сам игрок уже прилетел в Англию и выбирает себе клуб. (Sky Sports)



Другое



Катарские владельцы ПСЖ не будут покупать долю в "Ливерпуле". (CBS Sports)



Вингер Алехандро Гарначо близок к новому контракту с "Юнайтед". (The Telegraph)



Голкипер Лорис Кариус продлит свой контракт с "Ньюкаслом" до конца сезона. (Daily Mail)



Вингер Джейдон Санчо возобновил тренировки с первой командой "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



Бывший наставник "Лидса" Марсело Бьелса может возглавить сборную Мексики. (ESPN)



Нападающий "Юнайтед" Ваут Вегхорст спел для своих новых партнеров по команде песню Джастина Бибера "So Sick". (Daily Star)



Главный тренер "Бристоль Роверс" Джо Бартон и его игроки побрились наголо в знак поддержки своего партнера по команде Ника Андертона, у которого обнаружили рак костей. (Sky Sports)



Во время эфира, посвященного матчу между "Вулверхэмптном" и "Ливерпулем" в Кубке Англии, в телестудии BBC около пяти минут звучала порнографическая аудиозапись. Оказалось, это был розыгрыш пранкера, который прикрепил мобильный телефон под креслом ведущего. (Goal)