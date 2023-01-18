Конте не понимает, почему только тренеры общаются с прессой в Англии

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил недоумение, почему в Англии только тренеры общаются с прессой.

После домашнего поражения 0:2 от "Арсенала" в минувший уикенд "Тоттенхэм" оказался в пяти от топ-4 Премьер-Лиги, а пресса с удвоенным усилием принялась спекулировать насчет будущего Конте.



Конте недоволен, что все бремя общения с медиа достается ему. Антонио хотел бы, чтобы президент Даниэль Леви или управляющий директор Фабио Паратичи подставили ему плечо.



"Думаю, в Англии есть эта плохая привычка, что только тренер разговаривает с прессой. Я никогда не видел, чтобы медицинский департамент выходил сюда и объяснял, почему у такого-то игрока есть сложности с восстановлением. Я никогда не видел, чтобы клуб или спортивный директор выходил сюда и объяснял стратегию и видение клуба".



"В Италии перед каждым каждым матчем представитель клуба выходит к медиа и отвечает на много вопросов. Для нас это было бы гораздо лучше, потому что сейчас только один человек вынужден объясняться каждый раз".



"Если высказывается только тренер, то это означает, что иногда могут возникнуть недопонимания. Было бы хорошо, если бы клуб разговаривал с медиа. Пускай не каждую неделю, но каждые 15 дней или раз в месяц".



"Так вам (журналистам) было бы проще понять, и вы видели бы не только одно лицо. Поверьте мне, это сложно, потому что все сказанное тобой может быть воспринято как критика, как нечто неправильное или как нечто негативное. Но это неправда", — цитирует Конте Sky Sports.