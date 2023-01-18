Конте не понимает, почему только тренеры общаются с прессой в Англии

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил недоумение, почему в Англии только тренеры общаются с прессой.

После домашнего поражения 0:2 от "Арсенала" в минувший уикенд "Тоттенхэм" оказался в пяти от топ-4 Премьер-Лиги, а пресса с удвоенным усилием принялась спекулировать насчет будущего Конте.

Конте недоволен, что все бремя общения с медиа достается ему. Антонио хотел бы, чтобы президент Даниэль Леви или управляющий директор Фабио Паратичи подставили ему плечо.

"Думаю, в Англии есть эта плохая привычка, что только тренер разговаривает с прессой. Я никогда не видел, чтобы медицинский департамент выходил сюда и объяснял, почему у такого-то игрока есть сложности с восстановлением. Я никогда не видел, чтобы клуб или спортивный директор выходил сюда и объяснял стратегию и видение клуба".

"В Италии перед каждым каждым матчем представитель клуба выходит к медиа и отвечает на много вопросов. Для нас это было бы гораздо лучше, потому что сейчас только один человек вынужден объясняться каждый раз".

"Если высказывается только тренер, то это означает, что иногда могут возникнуть недопонимания. Было бы хорошо, если бы клуб разговаривал с медиа. Пускай не каждую неделю, но каждые 15 дней или раз в месяц".

"Так вам (журналистам) было бы проще понять, и вы видели бы не только одно лицо. Поверьте мне, это сложно, потому что все сказанное тобой может быть воспринято как критика, как нечто неправильное или как нечто негативное. Но это неправда", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 895

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 18.01.2023 10:10 # largo-winch
    А почему представитель клуба должен объясняться за твои решения? Будь мужиком и отвечай за свои решения

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  2. b84 18.01.2023 09:49 # b84
    в принципе прав, но в консервативной англии вряд ли прислушаются

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  3. ruchinski 18.01.2023 09:29 # ruchinski
    скора настанет час смсок

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  4. glorfindel 18.01.2023 09:21 # glorfindel
    Хорошая идея. Наложит некоторую ответственность на руководство и персонал

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  5. gary47 18.01.2023 09:17 # gary47
    Подобными вьюхами только ухудшаешь свой имидж. Люди подобное воспринимают как слабость. Иногда лучше молчать.

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