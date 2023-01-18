Три клуба Премьер-Лиги хотят Сапату
Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Аталанты" Дуване Сапате.
По информации Daily Mail, заполучить Сапату в этом месяце хотят "Вест Хэм", "Эвертон" и "Ноттингем Форест", причем первые два уже сделали свои запросы насчет Дувана.
Сам Сапата предпочитает перебраться в Лондон, если ему суждено покинуть Италию, поэтому "молотобойцы" могут считаться фаворитами в борьбе за 31-летнего игрока сборной Колумбии.
Однако "Аталанта" хочет за Сапату, который забил 80 голов в 174 матчах после своего перехода из "Сампдории" в 2018 году, 25 миллионов фунтов.
Добавим, что в этом сезоне Сапата забил всего один гол.
18.01.2023 08:00
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