Три клуба Премьер-Лиги хотят Сапату

Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в нападающем "Аталанты" Дуване Сапате.

По информации Daily Mail, заполучить Сапату в этом месяце хотят "Вест Хэм", "Эвертон" и "Ноттингем Форест", причем первые два уже сделали свои запросы насчет Дувана.



Сам Сапата предпочитает перебраться в Лондон, если ему суждено покинуть Италию, поэтому "молотобойцы" могут считаться фаворитами в борьбе за 31-летнего игрока сборной Колумбии.



Однако "Аталанта" хочет за Сапату, который забил 80 голов в 174 матчах после своего перехода из "Сампдории" в 2018 году, 25 миллионов фунтов.



Добавим, что в этом сезоне Сапата забил всего один гол.