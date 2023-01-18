Фирмино склоняется к новому контракту с "Ливерпулем"

Нападающий Роберто Фирмино склоняется к подписанию нового контракта с "Ливерпулем".

Несмотря на то, что в последнее время Фирмино пропал из виду по причине травмы икроножной мышцы и последующего рецидива, Роберто является одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом сезоне, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп ценит Фирмино и не хочет терять 31-летнего бразильца, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.



Как сообщает Sky Sports, сам Фирмино счастлив в "Ливерпуле" и склоняется к тому, чтобы продлить свое пребывание в мерсисайдском клубе, несмотря на возросшую с приходом Коди Гакпо конкуренцию.



Роберто не заинтересован в том, чтобы просто продлить свой контракт на 12 месяцев, и рассчитывает получить новую сделку до 2025 года.



Источник добавляет, что заполучить Фирмино хотят клубы из Саудовской Аравии, но речь идет не об "Аль-Насре", куда недавно перебрался Криштиану Роналду.