"Вест Хэм" хочет арендовать Магуайра

"Вест Хэм" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра до конца сезона 2022/23.

В этом сезоне 29-летний Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг попробовал использовать в центре обороны даже крайнего защитника Люка Шоу, но своему капитану не доверяет.



В данный момент "Вест Хэм" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, и это подталкивает лондонский клуб к укреплению своего состава в зимнее трансферное окно.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" рассматривает Магуайра в качестве замены для 32-летнего Крейга Доусона, за которым охотится "Вулверхэмптон", уже сделавший одно предложение насчет ветерана "молотобойцев".



Предполагается, что "Юнайтед" открыт к продаже Магуайра грядущим летом. Успешная аренда Харри в январе помогла бы "дьяволам" восстановить трансферную стоимость игрока сборной Англии.



Помимо Магуайра, "Вест Хэм" также проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Амьена" Формозу Менди.