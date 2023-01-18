Эллиотт вывел "Ливерпуль" в 4-й раунд Кубка Англии
Со второй попытки "Ливерпуль" преодолел сопротивление "Вулверхэмптона" и, одержав победу 0:1 в переигровке, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и сделали это гости. 19-летний Харви Эллиотт завершил контратаку своей команды, пробив метров с 25 и застав врасплох голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са — 0:1.
Гол придал "Ливерпулю" уверенности, который в дальнейшем создал еще несколько моментов. На 35-й минуте Фабиу Карвалью даже реализовал выход один на один по правому краю штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан. "Вулверхэмптон" же за первый тайм ни разу не потревожил Кувина Келлехера.
Во втором тайме "волки" постепенно установили контроль над игрой и стали оказывать давление, но лишь создали несколько полумоментов, так и не сумев по-настоящему напрячь Келлехера.
Таким образом, переигровка осталась за "Ливерпулем", и в следующем раунде "красные" сразятся со своим недавним обидчиком по Премьер-Лиге "Брайтоном".
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)
Гол: Эллиотт 13.
"Вулверхэмптон": Са, Лембикиса (Семеду 45), Коллинс, Тоте, Хонни (Поденсен 64), Ходж (Нунеш 45), Невеш, Моутиньо (Кунья 65), Адама Траоре, Хименес (Коста 84), Аит-Нури.
"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас, Байчетич (Фабиньо 75), Алькантара (Доак 75), Кейта, Эллиотт, Карвалью (Джонс 66), Гакпо (Салах 66).
Предупреждения: Адама Траоре — Алькантара, Филлипс, Гомес.
18.01.2023 00:40
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Хоть где-то ЧОРЛИ первые
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В субботу теперь желательно нассать в синее ведро
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Свалившая из России певица ртом Минеточка где-то за рубежом
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ору))))
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очередной отскок портовой параши
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Linkin park forever ! Miss you Chester...
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КНЯЗИ!!!
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На Волыни украинский вояка застрелил двух своих побратимов во время дежурства на одном из военных объектов. Инцидент произошел 16-го января в 3 ночи. По данным местных СМИ, накануне между вояками возник конфликт. После наряда младший сержант ВСУ пришел в блиндаж и расстрелял других военных - отца и сына. Младшему солдату 27 лет, старшему – 48. По данному факту нарушения уголовное производство по статье 115-умышленное убийство.
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Странно, что чавски не обратил внимания на этого гения, а ведь заслуживают друг друга
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Ливерпуль проходит дальше,хахлы сосут по-прежнему! каээээф же ез
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Брайтон снова устроит порево.
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Ору.
Красиво судейка протащил лузерпук в следующий раунд, где лузерпук потратит еще немного силёнок и вылетит с позором от могучего брайтона, ахахахаха.
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