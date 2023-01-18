Эллиотт вывел "Ливерпуль" в 4-й раунд Кубка Англии

Со второй попытки "Ливерпуль" преодолел сопротивление "Вулверхэмптона" и, одержав победу 0:1 в переигровке, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и сделали это гости. 19-летний Харви Эллиотт завершил контратаку своей команды, пробив метров с 25 и застав врасплох голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са — 0:1.



Гол придал "Ливерпулю" уверенности, который в дальнейшем создал еще несколько моментов. На 35-й минуте Фабиу Карвалью даже реализовал выход один на один по правому краю штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан. "Вулверхэмптон" же за первый тайм ни разу не потревожил Кувина Келлехера.



Во втором тайме "волки" постепенно установили контроль над игрой и стали оказывать давление, но лишь создали несколько полумоментов, так и не сумев по-настоящему напрячь Келлехера.



Таким образом, переигровка осталась за "Ливерпулем", и в следующем раунде "красные" сразятся со своим недавним обидчиком по Премьер-Лиге "Брайтоном".



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)



Гол: Эллиотт 13.



"Вулверхэмптон": Са, Лембикиса (Семеду 45), Коллинс, Тоте, Хонни (Поденсен 64), Ходж (Нунеш 45), Невеш, Моутиньо (Кунья 65), Адама Траоре, Хименес (Коста 84), Аит-Нури.



"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас, Байчетич (Фабиньо 75), Алькантара (Доак 75), Кейта, Эллиотт, Карвалью (Джонс 66), Гакпо (Салах 66).



Предупреждения: Адама Траоре — Алькантара, Филлипс, Гомес.