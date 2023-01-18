Эллиотт вывел "Ливерпуль" в 4-й раунд Кубка Англии

Харви Эллиотт Со второй попытки "Ливерпуль" преодолел сопротивление "Вулверхэмптона" и, одержав победу 0:1 в переигровке, вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и сделали это гости. 19-летний Харви Эллиотт завершил контратаку своей команды, пробив метров с 25 и застав врасплох голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са — 0:1.

Гол придал "Ливерпулю" уверенности, который в дальнейшем создал еще несколько моментов. На 35-й минуте Фабиу Карвалью даже реализовал выход один на один по правому краю штрафной, но из-за офсайда гол не был засчитан. "Вулверхэмптон" же за первый тайм ни разу не потревожил Кувина Келлехера.

Во втором тайме "волки" постепенно установили контроль над игрой и стали оказывать давление, но лишь создали несколько полумоментов, так и не сумев по-настоящему напрячь Келлехера.

Таким образом, переигровка осталась за "Ливерпулем", и в следующем раунде "красные" сразятся со своим недавним обидчиком по Премьер-Лиге "Брайтоном".

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)

Гол: Эллиотт 13.

"Вулверхэмптон": Са, Лембикиса (Семеду 45), Коллинс, Тоте, Хонни (Поденсен 64), Ходж (Нунеш 45), Невеш, Моутиньо (Кунья 65), Адама Траоре, Хименес (Коста 84), Аит-Нури.

"Ливерпуль": Келлехер, Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас, Байчетич (Фабиньо 75), Алькантара (Доак 75), Кейта, Эллиотт, Карвалью (Джонс 66), Гакпо (Салах 66).

Предупреждения: Адама Траоре — Алькантара, Филлипс, Гомес.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2023 00:40

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Последние комментарии:




  1. ian 18.01.2023 01:57 # ian
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    Хоть где-то ЧОРЛИ первые

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  2. mancunia-planet 18.01.2023 01:46 # mancunia-planet
    В субботу теперь желательно нассать в синее ведро

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  3. liverputin 18.01.2023 01:33 # liverputin
    Свалившая из России певица ртом Минеточка где-то за рубежом

    https://t.me/voenacher/37899




    ору))))

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  4. true-manc 18.01.2023 01:18 # true-manc
    очередной отскок портовой параши

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  5. xah 18.01.2023 01:17 # xah
    Linkin park forever ! Miss you Chester...

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  6. electric 18.01.2023 01:03 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  7. v-0987654321 18.01.2023 01:01 # v-0987654321
    На Волыни украинский вояка застрелил двух своих побратимов во время дежурства на одном из военных объектов. Инцидент произошел 16-го января в 3 ночи. По данным местных СМИ, накануне между вояками возник конфликт. После наряда младший сержант ВСУ пришел в блиндаж и расстрелял других военных - отца и сына. Младшему солдату 27 лет, старшему – 48. По данному факту нарушения уголовное производство по статье 115-умышленное убийство.

    Забавно тут другое, что крупные украинские СМИ правду говорить не стали и похоронили отца и сына под грифом «погибли на фронте в боях за Украину».

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  8. ian 18.01.2023 00:59 # ian
    Ришарлисон: "Я думаю, вылет с чемпионата мира — это хуже, чем потерять члена семьи".

    Странно, что чавски не обратил внимания на этого гения, а ведь заслуживают друг друга

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  9. v-0987654321 18.01.2023 00:58 # v-0987654321
    Ливерпуль проходит дальше,хахлы сосут по-прежнему! каээээф же ез

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  10. brown-ale 18.01.2023 00:46 # brown-ale
    Брайтон снова устроит порево.

    (ответить)

  11. thegodfather 18.01.2023 00:43 # thegodfather
    Ору.
    Красиво судейка протащил лузерпук в следующий раунд, где лузерпук потратит еще немного силёнок и вылетит с позором от могучего брайтона, ахахахаха.

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