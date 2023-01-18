Гарначо отказался от нового контракта с "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отклонил предложение своего клуба о новом контракте.
Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по ходу этого сезона, в очередной раз продемонстрировав свое мастерство в дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, когда Алехандро создал победный гол для Маркуса Рэшфорда.
От действующего контракта Гарначо остается всего один полный год, и европейские гранды, включая "Реал" и "Ювентус", внимательно наблюдают за ситуацией вокруг 18-летнего аргентинца.
Как утверждает The Independent, пока "Юнайтед" не преуспел в продлении сотрудничества с Гарначо. Представители Алехандро сочли недостаточным предложение о новом контракте с зарплатой в 20,000 фунтов в неделю.
Сейчас Гарначо зарабатывает только 7,000 фунтов в неделю, что, конечно, не соответсвует статусу игрока первой команды топ-клуба Премьер-Лиги.
"Юнайтед" не спешит идти на поводу у представителей Гарначо и придерживается мнения, что не нужно заваливать молодых игроков деньгами — продолжая прогрессировать, молодые звезды без проблем смогут увеличить свой заработок в будущем.
18.01.2023 00:05
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18-летний Гарначо вылупился только вчера, игроком 1й команды его можно назвать с большой натяжкой, но бабло он уже хочет взрослое. Пусть сначала покажет стабильный результат и наберется опыта. Идти на поводу футбольных агентов, желающих погреть ручонки, не стоит, тем более великому клубу.
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Прекрасная альтернатива Мудрику за 100кк Артете задаром топарика
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