Гарначо отказался от нового контракта с "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Гарначо стремительно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по ходу этого сезона, в очередной раз продемонстрировав свое мастерство в дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, когда Алехандро создал победный гол для Маркуса Рэшфорда.



От действующего контракта Гарначо остается всего один полный год, и европейские гранды, включая "Реал" и "Ювентус", внимательно наблюдают за ситуацией вокруг 18-летнего аргентинца.



Как утверждает The Independent, пока "Юнайтед" не преуспел в продлении сотрудничества с Гарначо. Представители Алехандро сочли недостаточным предложение о новом контракте с зарплатой в 20,000 фунтов в неделю.



Сейчас Гарначо зарабатывает только 7,000 фунтов в неделю, что, конечно, не соответсвует статусу игрока первой команды топ-клуба Премьер-Лиги.



"Юнайтед" не спешит идти на поводу у представителей Гарначо и придерживается мнения, что не нужно заваливать молодых игроков деньгами — продолжая прогрессировать, молодые звезды без проблем смогут увеличить свой заработок в будущем.