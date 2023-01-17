Пабло Сарабия перешел в "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера ПСЖ и сборной Испании Пабло Сарабия.

Пройдя медобследование, Сарабия заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на два с половиной года. ПСЖ в качестве компенсации получит за Пабло около 4.5 млн. фунтов.



30-летний Сарабия является продуктом знаменитой академии "Реала", а с нынешним наставником "волков" Хуленоп Лопетеги познакомился, еще когда выступал за юношескую сборную Испании (U-19).



Так и не дождавшись своего шанса в родном "Реале", Сарабия отправился в "Хетафе", а затем оказался в "Севилье", где ненадолго снова пересекся с Лопетеги.



С 2019 года Сарабия выступал за ПСЖ, на прошлый сезон отлучившись в аренду в "Спортинг". Всего Пабло сыграл 35 матчей Лиги 1 за парижан, забив 11 голов.



За сборную Испании Сарабия провел 26 матчей, включая один на Чемпионате Мира в Катаре.