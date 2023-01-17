Атаковавшему Рамсдейла фанату предъявлены обвинения

Фанату, атаковавшему голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла после дерби против "Тоттенхэма", были предъявлены обвинения.

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:2 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а после финального свистка один из фанатов перелез через рекламный щит и пнул Рамсдейла по спине.



Столичной полиции не составило труда вычислить и арестовать хулигана, которым оказался 35-летний Джозеф Уоттс из Хакни, района Лондона.



Как сообщает BBC, в адрес Уоттса были выдвинуты обвинения, и 17 февраля Джозефу предстоит явиться в магистратский суд Хайбери.



Из официального заявления полиции следует, что Уоттс обвиняется в применении насилия, проникновении в игровую зону и метании пиротехники на футбольное поле.



Добавим, после дерби Северного Лондона и "Тоттенхэм", и FA решительно осудили такого рода поведение.