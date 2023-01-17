Атаковавшему Рамсдейла фанату предъявлены обвинения

Фанат пинает Рамсдейла Фанату, атаковавшему голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла после дерби против "Тоттенхэма", были предъявлены обвинения.

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:2 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а после финального свистка один из фанатов перелез через рекламный щит и пнул Рамсдейла по спине.

Столичной полиции не составило труда вычислить и арестовать хулигана, которым оказался 35-летний Джозеф Уоттс из Хакни, района Лондона.

Как сообщает BBC, в адрес Уоттса были выдвинуты обвинения, и 17 февраля Джозефу предстоит явиться в магистратский суд Хайбери.

Из официального заявления полиции следует, что Уоттс обвиняется в применении насилия, проникновении в игровую зону и метании пиротехники на футбольное поле.

Добавим, после дерби Северного Лондона и "Тоттенхэм", и FA решительно осудили такого рода поведение.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, происшествия, Рамсдейл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 722

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  1. mancunia-planet 17.01.2023 23:02 # mancunia-planet
    Штраф и лишат возможности посещать какие либо спортивные мероприятия это как минимум.
    А шпор наказать ,и их тупых охранников уволить к епеням.

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  2. m777 17.01.2023 22:36 # m777
    Очевидно годится в отцы вагифику

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  3. gunars 17.01.2023 22:28 # gunars
    еб*ть ему еще 35 ахаха, на видео как будто пацан школьник) недоразвитые петухи эти шпоры)

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  4. vagifspurs 17.01.2023 22:14 # vagifspurs
    КОРОЛЬ, я бы тоже так поступил, отлично нашел момент и дал пинок этому гейгуннерскому чудовищу.

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  5. takernotagiver 17.01.2023 22:09 # takernotagiver
    Человек-долбаеб)

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