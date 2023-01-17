Атаковавшему Рамсдейла фанату предъявлены обвинения
Фанату, атаковавшему голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла после дерби против "Тоттенхэма", были предъявлены обвинения.
В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:2 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а после финального свистка один из фанатов перелез через рекламный щит и пнул Рамсдейла по спине.
Столичной полиции не составило труда вычислить и арестовать хулигана, которым оказался 35-летний Джозеф Уоттс из Хакни, района Лондона.
Как сообщает BBC, в адрес Уоттса были выдвинуты обвинения, и 17 февраля Джозефу предстоит явиться в магистратский суд Хайбери.
Из официального заявления полиции следует, что Уоттс обвиняется в применении насилия, проникновении в игровую зону и метании пиротехники на футбольное поле.
Добавим, после дерби Северного Лондона и "Тоттенхэм", и FA решительно осудили такого рода поведение.
17.01.2023 22:00
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Штраф и лишат возможности посещать какие либо спортивные мероприятия это как минимум.
А шпор наказать ,и их тупых охранников уволить к епеням.
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Очевидно годится в отцы вагифику
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еб*ть ему еще 35 ахаха, на видео как будто пацан школьник) недоразвитые петухи эти шпоры)
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КОРОЛЬ, я бы тоже так поступил, отлично нашел момент и дал пинок этому гейгуннерскому чудовищу.
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Человек-долбаеб)
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