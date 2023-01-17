Рэтклифф подтвердил свое намерение купить "Юнайтед"
Богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф официально выразил заинтересованность к приобретению "Манчестер Юнайтед".
Напомним, еще в ноябре семейство Глэйзеров объявило, что готово продать "Юнайтед" после 17 лет, омраченных затяжным спадом в плане результатов и протестами фанатов.
Глэйзеры наняли инвестиционный банк Raine Group, который собирает предложения от заинтересованных сторон, включая инвесторов из США, Ближнего Востока и Азии.
Как сообщают Sky Sports и The Times, еще одним претендентом на покупку клуба с "Олд Траффорд" стала компания химическая INEOS, президентом и основателем которой является 70-летний Рэтклифф.
"Мы официально включились в процесс", — сообщил представитель бизнесмена.
Добавим, в прошлом году Рэтклифф был среди претендентов на покупку "Челси", но его предложение в 4.25 млрд. фунтов было отклонено. Для приобретения же "Юнайтед" потребуется сумма не менее 5 млрд. фунтов.
17.01.2023 21:00
Просмотров: 422
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
о нормально))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий