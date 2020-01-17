"Барселона" хочет Гюндогана

"Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника Илкая Гюндогана свободным агентом в конце сезона.

Из-за ограниченных финансовых возможностей "Барселона" ищет усиление для линии полузащиты среди игроков, которые могут быть доступны бесплатно.



Как сообщает The Telegraph, "Барселона" также проявляет интерес к Нголо Канте, но тот ближе к подписанию нового контракта с "Челси", нежели к уходу из клуба по окончании сезона.



Гораздо более реалистичным вариантом для "Барселоны" является Гюндоган, который уже может свободно общаться с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



Гюндоган стал первым приобретением "Сити" при Хосепе Гвардиоле в 2016 году, сыграв важную роль в завоевании четырех титулов Премьер-Лиги. Более того, прошлым летом Илкай принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Фернандиньо.



Однако возраст берет свое, и "Сити" уже подыскивает замену 32-летнему немцу, проявляя интерес к Джуду Беллингему из дортмундской "Боруссии" и Деклану Райсу из "Вест Хэма".