"Барселона" хочет Гюндогана
"Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника Илкая Гюндогана свободным агентом в конце сезона.
Из-за ограниченных финансовых возможностей "Барселона" ищет усиление для линии полузащиты среди игроков, которые могут быть доступны бесплатно.
Как сообщает The Telegraph, "Барселона" также проявляет интерес к Нголо Канте, но тот ближе к подписанию нового контракта с "Челси", нежели к уходу из клуба по окончании сезона.
Гораздо более реалистичным вариантом для "Барселоны" является Гюндоган, который уже может свободно общаться с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.
Гюндоган стал первым приобретением "Сити" при Хосепе Гвардиоле в 2016 году, сыграв важную роль в завоевании четырех титулов Премьер-Лиги. Более того, прошлым летом Илкай принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Фернандиньо.
Однако возраст берет свое, и "Сити" уже подыскивает замену 32-летнему немцу, проявляя интерес к Джуду Беллингему из дортмундской "Боруссии" и Деклану Райсу из "Вест Хэма".
17.01.2023 20:00
Просмотров: 426
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
100 лямов 25 из которых пойдут на борьбу с курдистаном ахахахха
(ответить)
Надо его к себе забирать. В центре всё равно никого нет.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий