"Барселона" хочет Гюндогана

Илкай Гюндоган "Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника Илкая Гюндогана свободным агентом в конце сезона.

Из-за ограниченных финансовых возможностей "Барселона" ищет усиление для линии полузащиты среди игроков, которые могут быть доступны бесплатно.

Как сообщает The Telegraph, "Барселона" также проявляет интерес к Нголо Канте, но тот ближе к подписанию нового контракта с "Челси", нежели к уходу из клуба по окончании сезона.

Гораздо более реалистичным вариантом для "Барселоны" является Гюндоган, который уже может свободно общаться с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.

Гюндоган стал первым приобретением "Сити" при Хосепе Гвардиоле в 2016 году, сыграв важную роль в завоевании четырех титулов Премьер-Лиги. Более того, прошлым летом Илкай принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Фернандиньо.

Однако возраст берет свое, и "Сити" уже подыскивает замену 32-летнему немцу, проявляя интерес к Джуду Беллингему из дортмундской "Боруссии" и Деклану Райсу из "Вест Хэма".


Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 20:00

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  1. samir95 17.01.2023 20:54 # samir95
    100 лямов 25 из которых пойдут на борьбу с курдистаном ахахахха

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  2. ganinilyha 17.01.2023 20:45 # ganinilyha
    Надо его к себе забирать. В центре всё равно никого нет.

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  3. true-manc 17.01.2023 20:11 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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