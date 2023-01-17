"Пэлас" находится среди претендентов на Галлахера
"Кристал Пэлас" находится среди нескольких клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере.
Лишь накануне издание The Telegraph сообщило об интересе к Галлахеру, который восемь раз выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, со стороны "Ньюкасла".
По информации Sky Sports, на Конора претендует сразу несколько клубов, и "Пэлас", арендовавший 22-летнего англичанина в прошлом сезоне, находится в их числе.
Прямо сейчас "Челси" продолжает искать усиление центра поля, интересуясь Мойсесом Кайседо из "Брайтона", и если "синим" удастся заполучить нужного игрока, Галлахеру, возможно, будет позволено уйти в аренду.
Добавим, в прошлом сезоне Галлахер сыграл 39 матчей за "Пэлас", забив восемь голов. Своими успехами у "орлов" Конор заслужил вызов в сборную Англии, за которую к настоящему моменту провел четыре поединка.
17.01.2023 19:00
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новый мудик, только рожденный в нормальной стране, а не в выгребной яме типа уринкраины.
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