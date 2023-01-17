"Пэлас" находится среди претендентов на Галлахера

Конор Галлахер "Кристал Пэлас" находится среди нескольких клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере.

Лишь накануне издание The Telegraph сообщило об интересе к Галлахеру, который восемь раз выходил в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, со стороны "Ньюкасла".

По информации Sky Sports, на Конора претендует сразу несколько клубов, и "Пэлас", арендовавший 22-летнего англичанина в прошлом сезоне, находится в их числе.

Прямо сейчас "Челси" продолжает искать усиление центра поля, интересуясь Мойсесом Кайседо из "Брайтона", и если "синим" удастся заполучить нужного игрока, Галлахеру, возможно, будет позволено уйти в аренду.

Добавим, в прошлом сезоне Галлахер сыграл 39 матчей за "Пэлас", забив восемь голов. Своими успехами у "орлов" Конор заслужил вызов в сборную Англии, за которую к настоящему моменту провел четыре поединка.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 19:00

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  1. hammersmith 17.01.2023 19:19 # hammersmith
    новый мудик, только рожденный в нормальной стране, а не в выгребной яме типа уринкраины.

    (ответить)

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