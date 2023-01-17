"Шахтер" не продал бы Мудрика в "Челси" при Абрамовиче

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что его клуб не продал бы вингера Михаила Мудрика в "Челси", если бы "синие" до сих пор принадлежали Роману Абрамовичу.

В минувшее воскресенье "Челси" подтвердил приобретение Мудрика стоимостью около 89 миллионов фунтов, опередив в борьбе за Михаила "Арсенал".



Палкин находит символичным переезд Мудрика в Великобританию, которая является одним из главных союзников Украины в борьбе с Россией, и уверяет, что даже не стал бы разговаривать с российским олигархом Абрамовичем, который полгода назад был вынужден продать "Челси" Тодду Бели.



"Да, это очень символично. Я могу сказать вам больше — если бы, например, их клубом до сих пор руководил Роман Абрамович, я не уверен, что мы бы даже стали разговаривать и заключать сделку", — сообщил Палкин The Athletic.