"Арсенал" сделал запрос насчет Муссы Диаби

"Арсенал" обратился к "Байеру" насчет приобретения вингера Муссы Диаби.

В данный момент "Арсенал" ищет альтернативные варианты по усилению атакующей линии после того, как проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика.



По информации Sky Sports, одной из своих целей "канониры" рассматривают Диаби, который забил восемь голов и отдал три результативные передачи за "Байер" в этом сезоне.



Однако "Байер" не хочет продавать 23-летнего француза посреди сезона, а прошлым летом называл заинтересованным клубам, включая "Ньюкасл", цену в 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов) за свою звезду.



Мусса выступает за "Байер" после своего перехода из родного ПСЖ в 2019 году и имеет в Леверкузене контракт до 2025 года.