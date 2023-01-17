МЮ готов платить Рэшфорду не более 300,000 фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" не готов платить свыше 300,000 фунтов в неделю нападающему Маркусу Рэшфорду по новому контракту.

Несмотря на то, что "Юнайтед" решил ввести потолок зарплат для игроков первой команды в размере 200,000 фунтов в неделю, "красные дьяволы" вынуждены сделать исключение, чтобы не потерять Маркуса.



Рэшфорд уже сейчас получает 200,000 фунтов в неделю, а его действующий контракт — после активированной клубом опции продлении — истекает через 18 месяцев.



Как сообщает The Sun, "Юнайтед" собираются увеличить зарплату Рэшфорда на 50 процентов — до 300,000 фунтов в неделю. В данный момент переговоры продолжаются.



Выше этой суммы "дьяволы" не готовы зайти, но дополнительно предлагают 25-летнему англичанину бонусную шкалу, с помощью которой он сможет увеличить свой заработок.