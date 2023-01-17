Гендиректор "Шахтера" раскритиковал "Арсенал"

Михаил Мудрик Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал "Арсенал" за попытку договориться с вингером Михаилом Мудриком в обход его клуба.

В минувший уикенд "Челси" завершил приобретение Мудрика стоимостью 89 миллионов фунтов. Перед этим Михаила настойчиво сватали в "Арсенал".

Стоит отметить, что Мудрик сам подогревал слухи насчет "Арсенала" с помощью своей активности в социальных сетях, но Палкина это не удивляет, учитывая ту настойчивость, с которой действовали "канониры".

"На мой взгляд, это (агрессивное поведение "Арсенала") и есть та причина, почему каждый говорил об "Арсенале".

"Потому что "Арсенал" вышел на контакт с игроком почти на полтора месяца раньше, чем с нами".

"Можете себе представить, что Микель Артета, Александр Зинченко и спортивный директор (Эду) будут вам звонить каждый день, каждые два дня, каждые три дня?"

"Ты можешь хотеть или не хотеть перехода, но ты обращаешь внимание на такого рода отношение и контакты".

"Что касается "Челси", то они позвонили мне в конце декабря и спросили, могут ли обратиться к Мудрику, потому что они заинтересованы в нем и хотят поговорить с ним. Я сказал: "Нет проблем, вы можете выйти на контакт с ним".

"Впервые они обратились к нему примерно в конце декабря или начале января. Они обратились к игроку и агенту игрока, и они оказались готовы удовлетворить финансовые требования".

"Так почему же у столь многого количества людей было впечатление, что Мудрик перейдет в "Арсенал"? Потому что "Арсенал" обратился к нему, а затем Мудрик начал смотреть матчи "Арсенала". Но переговоры есть переговоры", — сообщил Палкин The Athletic.


Метки Арсенал, Мудрик, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2114

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Последние комментарии:




  1. alexomck 17.01.2023 16:12 # alexomck
    вытрясли бабок с пенсов по полной, теперь можно и остальных покупателей грязью облить:)

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  2. hammersmith 17.01.2023 15:20 # hammersmith
    вот такая гнилая нация эти хахлы, постоянно ноют.

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  3. xaram-ykt 17.01.2023 15:04 # xaram-ykt
    Палкин говорит так, как Арсенал чем то плохим занимался... или Мудрик реально был вашим рабом?

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  4. makeewadim 17.01.2023 15:03 # makeewadim
    я ничего не понял

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  5. arsenverim 17.01.2023 15:02 # arsenverim
    Лучше б поблагодарил Арсенал, за то что смог так щелсю заскамить

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