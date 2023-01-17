Гендиректор "Шахтера" раскритиковал "Арсенал"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал "Арсенал" за попытку договориться с вингером Михаилом Мудриком в обход его клуба.

В минувший уикенд "Челси" завершил приобретение Мудрика стоимостью 89 миллионов фунтов. Перед этим Михаила настойчиво сватали в "Арсенал".



Стоит отметить, что Мудрик сам подогревал слухи насчет "Арсенала" с помощью своей активности в социальных сетях, но Палкина это не удивляет, учитывая ту настойчивость, с которой действовали "канониры".



"На мой взгляд, это (агрессивное поведение "Арсенала") и есть та причина, почему каждый говорил об "Арсенале".



"Потому что "Арсенал" вышел на контакт с игроком почти на полтора месяца раньше, чем с нами".



"Можете себе представить, что Микель Артета, Александр Зинченко и спортивный директор (Эду) будут вам звонить каждый день, каждые два дня, каждые три дня?"



"Ты можешь хотеть или не хотеть перехода, но ты обращаешь внимание на такого рода отношение и контакты".



"Что касается "Челси", то они позвонили мне в конце декабря и спросили, могут ли обратиться к Мудрику, потому что они заинтересованы в нем и хотят поговорить с ним. Я сказал: "Нет проблем, вы можете выйти на контакт с ним".



"Впервые они обратились к нему примерно в конце декабря или начале января. Они обратились к игроку и агенту игрока, и они оказались готовы удовлетворить финансовые требования".



"Так почему же у столь многого количества людей было впечатление, что Мудрик перейдет в "Арсенал"? Потому что "Арсенал" обратился к нему, а затем Мудрик начал смотреть матчи "Арсенала". Но переговоры есть переговоры", — сообщил Палкин The Athletic.