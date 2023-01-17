Клопп: "Я не слишком предан своим игрокам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул на масштабную чистку состава грядущим летом.

"Ливерпуль" довольно невыразительно проводит этот сезон и сейчас занимает только девятое место в Премьер-Лиге, и Клоппа часто упрекают, что он слишком предан своей "старой гвардии", которая приносила ему победы в предыдущие годы.



Однако Клопп уверяет, что совершенно не боится избавляться от игроков. Сам Юрген уходить из "Ливерпуля" не собирается, поэтому собирается обеспечить изменения с помощью продажи имеющихся футболистов и приглашения новых.



"Слышал, что я слишком предан, но я не слишком предан. Это гораздо более сложная проблема. Если ты можешь пойти и заменить одного игрока другим, тогда это имеет смысл".



"Но если ты не можешь никого пригласить, тогда ты не можешь от кого-либо избавляться. Я не слишком предан".



"Когда я уходил из Дортмунда, то сказал: "Кое-что должно измениться здесь". Здесь же другая ситуация, и либо сменится тренер, либо произойдет много других изменений. Насколько мне известно, я не уйду, пока кто-нибудь не укажет мне на дверь".



"Я буду здесь до тех пор, пока они этого хотят. Если никто не скажет мне уйти, я не уйду. Так что это означает, что изменения должны быть другими. Мы еще посмотрим, как будет лучше на будущее. Посмотрим летом или вроде того. Не сейчас".



"У меня есть время подумать об этом, но сейчас мы должны играть лучше", — цитирует Клоппа Sky Sports.