Конте может уйти из "Тоттенхэма" в конце сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте может покинуть лондонский клуб грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Право активировать эту опцию принадлежит клубу, однако обе стороны понимают, что в этом — не говоря уже о новой сделке — нет никакого смысла, если их взгляды на будущее не будут совпадать.



Как стало известно Daily Mail, в последнее время у боссов "Тоттенхэма" появились большие вопросы к результатам и игре команды, и вероятность расставания с Конте сильно возросла.



Более того, президент "шпор" Даниэль Леви уже задумывается о замене для Антонио, если тот все-таки покинет свой пост. На радаре у лондонского клуба значатся Томас Тухель и Маурисио Почеттино, которые сейчас находятся без работы.