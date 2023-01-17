Конте может уйти из "Тоттенхэма" в конце сезона

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте может покинуть лондонский клуб грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Право активировать эту опцию принадлежит клубу, однако обе стороны понимают, что в этом — не говоря уже о новой сделке — нет никакого смысла, если их взгляды на будущее не будут совпадать.

Как стало известно Daily Mail, в последнее время у боссов "Тоттенхэма" появились большие вопросы к результатам и игре команды, и вероятность расставания с Конте сильно возросла.

Более того, президент "шпор" Даниэль Леви уже задумывается о замене для Антонио, если тот все-таки покинет свой пост. На радаре у лондонского клуба значатся Томас Тухель и Маурисио Почеттино, которые сейчас находятся без работы.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 158

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavaukraine 17.01.2023 13:04 # slavaukraine
    Почеттино ин и не трогать его вообще, пока он трофей не возьмет. Конте - отличный тренер, но не для Тоттенхэма, в ПСЖ бы сиял.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: