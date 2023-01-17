Конте может уйти из "Тоттенхэма" в конце сезона
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте может покинуть лондонский клуб грядущим летом.
Как известно, действующий контракт Конте истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Право активировать эту опцию принадлежит клубу, однако обе стороны понимают, что в этом — не говоря уже о новой сделке — нет никакого смысла, если их взгляды на будущее не будут совпадать.
Как стало известно Daily Mail, в последнее время у боссов "Тоттенхэма" появились большие вопросы к результатам и игре команды, и вероятность расставания с Конте сильно возросла.
Более того, президент "шпор" Даниэль Леви уже задумывается о замене для Антонио, если тот все-таки покинет свой пост. На радаре у лондонского клуба значатся Томас Тухель и Маурисио Почеттино, которые сейчас находятся без работы.
17.01.2023 13:00
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Почеттино ин и не трогать его вообще, пока он трофей не возьмет. Конте - отличный тренер, но не для Тоттенхэма, в ПСЖ бы сиял.
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