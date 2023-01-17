Салиба подтвердил, что продолжает переговоры о новом контракте
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба подтвердил, что продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.
Салиба только в этом сезоне дебютировал за "Арсенал", сразу же утвердившись в качестве ключевого игрока команды, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге.
После победы 0:2 над "Тоттенхэмом" в минувшее воскресенье Вильям дал понять, что шансы на продление им сотрудничества с "канонирами" весьма высоки.
"Я так счастлив здесь. Клуб разговаривает со мной и моим агентом. Я лишь могу сосредоточиться на игре в футбол. Я так счастлив здесь", — цитирует Салиба The Independent.
17.01.2023 12:00
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