Салиба подтвердил, что продолжает переговоры о новом контракте

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба подтвердил, что продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.

Салиба только в этом сезоне дебютировал за "Арсенал", сразу же утвердившись в качестве ключевого игрока команды, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



После победы 0:2 над "Тоттенхэмом" в минувшее воскресенье Вильям дал понять, что шансы на продление им сотрудничества с "канонирами" весьма высоки.



"Я так счастлив здесь. Клуб разговаривает со мной и моим агентом. Я лишь могу сосредоточиться на игре в футбол. Я так счастлив здесь", — цитирует Салиба The Independent.