Коллимор считает, что Мудрик поступил правильно, выбрав "Челси"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что вингер Михаил Мудрик сделал правильный выбор, перейдя в "Челси", а не "Арсенал".

На протяжении предыдущих недель Мудрик открыто заигрывал с "Арсеналом" в социальных сетях, однако "канониры" не смогли тягаться с "Челси", который согласился заплатить "Шахтеру" 89 миллионов фунтов за Михаила.



И хотя сейчас "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, Коллимор одобряет выбор 22-летнего игрока сборной Украины, потому что перспективы и возможности "синих", как считает Стэн, больше, нежели у "канониров".



"Когда я впервые сказал, что Мудрик должен отвергнуть "Арсенал" и перейти в "Челси", так много фанатов ругали меня в социальных сетях, но посмотрите, что произошло".



"Когда игроки переходят в клубы, они не делают выводв по периоду в полсезона. Долгосрочный проект "Челси" гораздо интереснее — Тодд Бели не успокоится, пока не повторит или превзойдет успех клуба при Романе Абрамовиче".



"Что касается игрока, то он заключил контракт на восемь с половиной лет — ты не делаешь этого, если не знаешь, что будешь играть важную роль в будущем клуба. Я не отрицаю того, что это куча денег, особенно за игрока, который забил лишь кучку голов в украинской лиге".



"Для "Арсенала" этот риск был бы больше, если бы они так потратились на него. Взгляните, что произошло с Николя Пепе, например. Но для "Челси" этот риск меньше, потому что у них есть финансовые мускулы, которых нет у большинства клубов".



"Что касается потенциала Мудрика, то команды — и не только "Челси" — имеют большие ожидания насчет этого парня. Есть другие клубы, которые видят в нем будущего обладателя "Золотого мяча", поэтому его очень, очень высоко ценят".



"Проблема в том, что прежде игроков перемещали откуда-нибудь вроде Украины куда-нибудь вроде голландской Эредивизии. Это позволяло европейским топ-клубам лучше понять, может ли игрок реализовать свой потенциал, а теперь клубы пропускают этот шаг и рискуют раньше. Я не собираюсь предсказывать будущее Мудрика и говорить, что он выиграет "Золотой мяч", — для этого слишком рано — но он хороший игрок. Он напорист, он обладает огромной скоростью, он очень уверен в себе, он может помочь с голами, и он может обыгрывать защитников, чтобы затем выполнять хорошие передачи с фланга".



"Думаю, он станет крупнее и сильнее, развиваясь в "Челси" по примеру Гарета Бэйла в "Тоттенхэме". Они оба являются левыми вингерами, оба обладают способностью прорываться через соперников, поэтому, если и можно сравнить его с кем-нибудь, Мудрик в состоянии повторить путь Бэйла как игрок", — сообщил Каскарино Caugh Offside.