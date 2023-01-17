МЮ сделает исключение из "правила Роналду" ради Рэшфорда
"Манчестер Юнайтед" готов сделать исключение из своего нового правила ради заключения нового контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Напомним, ранее в январе стало известно, что "Юнайтед" ввел так называемое "правило Роналду", ограничив максимальную зарплату среди игроков первой команды 200,000 фунтов в неделю.
Нюанс в том, что как раз 200,000 фунтов в неделю Рэшфорд, забивший восемь голов в семи последних матчах за "красных дьяволов", сейчас и получает.
Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" предложит Маркусу новый контракт "на улучшенных условиях". Фактически клуб сделает исключение, чтобы не лишиться своего воспитанника и ключевого игрока.
Добавим, в прошлом месяце "Юнайтед" активировал опцию продления действующего контракта Рэшфорда на 12 месяцев — до июня 2024. Этим "дьяволы" дали себе больше времени на переговоры с Маркусом о новой сделке.
17.01.2023 10:00
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Последние комментарии:
)))
Принципы скама просто ор)
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а смысл этого правила, если всем начнут делать исключения?
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Потом пойдет по путям Санчес, Озил, Обама, Саласх
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И потом еще ради 10-15 нахлебников, которые идут в пригород только за деньгами.
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