МЮ сделает исключение из "правила Роналду" ради Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готов сделать исключение из своего нового правила ради заключения нового контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Напомним, ранее в январе стало известно, что "Юнайтед" ввел так называемое "правило Роналду", ограничив максимальную зарплату среди игроков первой команды 200,000 фунтов в неделю.



Нюанс в том, что как раз 200,000 фунтов в неделю Рэшфорд, забивший восемь голов в семи последних матчах за "красных дьяволов", сейчас и получает.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" предложит Маркусу новый контракт "на улучшенных условиях". Фактически клуб сделает исключение, чтобы не лишиться своего воспитанника и ключевого игрока.



Добавим, в прошлом месяце "Юнайтед" активировал опцию продления действующего контракта Рэшфорда на 12 месяцев — до июня 2024. Этим "дьяволы" дали себе больше времени на переговоры с Маркусом о новой сделке.