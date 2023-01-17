- Клопп сомневается, что "Ливерпуль" еще кого-нибудь купит в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился насчет дальнейших приобретений в зимнее трансферное окно.

Этот сезон складывается непросто для "Ливерпуля", который занимает девятое место в таблице Премьер-Лиги и выиграл только восемь из своих 18 матчей в рамках чемпионата.



"Красные" уже укрепили свой состав вингером Коди Гакпо, приглашенным из ПСВ, однако другие приобретения Клопп считает маловероятными. По словам Юргена, у него и так большой состав — просто сейчас слишком много игроков отсутствуют с травмами.



"Трансферы? Должно быть, между нами есть какой-то языковой барьер, потому что вы задаете эти вопросы снова и снова, хотя я уже так часто отвечал на них".



"Мы ищем усиление в том числе снаружи. Это не так, что мы упрямы и думаем играть этими парнями до 2050 года".



"Если снаружи будут подходящие решения, мы, конечно, пригласим игроков для помощи нам, но в то же время у нас уже есть состав, и мы определенно выступаем ниже своих возможностей".



"Я не могу сидеть здесь и винить всех остальных. То, как парни играют, является моей ответственностью, это моя первоочередная забота. А трансферы — это вопрос того, что ты можешь сделать и что ты хочешь сделать, и каждый год это одинаково".



"На каждой пресс-конференции кто-нибудь спрашивает меня насчет трансферов в это окно. Да, наши возможности ограничены, и у нас есть игроки на контрактах, но в данный момент они просто недоступны. Если бы они были в строю, это была бы другая история".



"Если мы пригласим игроков, то мы не сможем заявить их всех на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Наш состав не так уж мал".



"Нам нужно усиление, но правильный ли для этого момент сейчас? Я так не думаю, учитывая нашу ситуацию. А уж я точно знаю нашу ситуацию".



"Я не могу отвечать по-разному каждую неделю, потому что ситуация не меняется", — цитирует Клоппа talkSPORT.