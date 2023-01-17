Клопп сомневается, что "Ливерпуль" еще кого-нибудь купит в январе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился насчет дальнейших приобретений в зимнее трансферное окно.

Этот сезон складывается непросто для "Ливерпуля", который занимает девятое место в таблице Премьер-Лиги и выиграл только восемь из своих 18 матчей в рамках чемпионата.

"Красные" уже укрепили свой состав вингером Коди Гакпо, приглашенным из ПСВ, однако другие приобретения Клопп считает маловероятными. По словам Юргена, у него и так большой состав — просто сейчас слишком много игроков отсутствуют с травмами.

"Трансферы? Должно быть, между нами есть какой-то языковой барьер, потому что вы задаете эти вопросы снова и снова, хотя я уже так часто отвечал на них".

"Мы ищем усиление в том числе снаружи. Это не так, что мы упрямы и думаем играть этими парнями до 2050 года".

"Если снаружи будут подходящие решения, мы, конечно, пригласим игроков для помощи нам, но в то же время у нас уже есть состав, и мы определенно выступаем ниже своих возможностей".

"Я не могу сидеть здесь и винить всех остальных. То, как парни играют, является моей ответственностью, это моя первоочередная забота. А трансферы — это вопрос того, что ты можешь сделать и что ты хочешь сделать, и каждый год это одинаково".

"На каждой пресс-конференции кто-нибудь спрашивает меня насчет трансферов в это окно. Да, наши возможности ограничены, и у нас есть игроки на контрактах, но в данный момент они просто недоступны. Если бы они были в строю, это была бы другая история".

"Если мы пригласим игроков, то мы не сможем заявить их всех на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Наш состав не так уж мал".

"Нам нужно усиление, но правильный ли для этого момент сейчас? Я так не думаю, учитывая нашу ситуацию. А уж я точно знаю нашу ситуацию".

"Я не могу отвечать по-разному каждую неделю, потому что ситуация не меняется", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 17.01.2023 09:29 # superglor
    - Клопп сомневается, что "Ливерпуль" еще кого-нибудь купит в январе
    - В магазины "все по 37" подвезли свежие страпоны
    - Клопп: БЕРЕМ!!!

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  2. vals1702 17.01.2023 09:07 # vals1702
    продавай балласт - полсостава пассажиры бесполезные. И покупай 2ПЗ срочно.

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