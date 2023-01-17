"Брайтон" обратился насчет Кастельяноса
"Брайтон" обратился к "Нью-Йорк Сити" и "Жироне" насчет нападающего Валентина Кастельяноса.
Этот сезон Кастельянос проводит за "Жирону" на правах аренды из "Нью-Йорк Сити", забив пять голов в 18 матчах.
По информации The Independent, "Брайтон" рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены для Леандро Троссарда, который настроен покинуть клуб в январе из-за конфликта с главным тренером Роберто Де Дзерби.
В конечном счете судьба Кастельяноса находится в руках "Манчестер Сити", в семейство дочерних клубов которого входят "Нью-Йорк Сити" и "Жирона".
17.01.2023 08:00
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