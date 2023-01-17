Светская хроника за вторник

"Арсенал" — фаворит в борьбе за Деклана Райса. "Челси" хочет двух игроков "Брайтона". Инвесторы из Катара собираются купить "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

У дортмундской "Боруссии" нет предложений насчет полузащитника Джуда Беллингема. (Kicker)



"Арсенал" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (Evening Standard)



Вингер Рафинья, которого связывали с переходом в "Арсенал", не планирует оставлять "Барселону" в январе. (Mundo Deportivo)



"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Il Mattino)



"Юнайтед" вступил в борьбу с "Арсеналом" и "Ньюкаслом" за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Football Insider)



"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Тома Хитона, Акселя Туанзебе и Фила Джонса. (Football Insider)



"Челси" хочет звезд "Брайтона" Мойсеса Кайседо и Леандро Троссарда. (Daily Mail)



"Челси" и "Тоттенхэм" охладели к нападающему "Эвертона" Энтони Гордону, которого они хотели купить прошлым летом. (Fabrizio Romano)



Агент вингера "Вильярреала" Арно Данжумы предложил услуги своего клиента "Ливерпулю". (Relevo)



"Ньюкасл" начал предварительные переговоры о покупке нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая. (Football Insider)



"Ньюкасл" решил составить конкуренцию "Лестеру" в борьбе за нападающего Нико Гонсалеса, однако "Фиорентина" отпустит аргентинца только за 40 миллионов фунтов. (TuttoMercatoWeb)



"Эвертон" и "Ньюкасл" ведут переговоры о покупке защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (Football Insider)



"Лидс" улучшил до 22.2 млн. фунтов свое предложение по марокканскому полузащитнику "Анже" Аззедину Унахи. (90min)



Другое



Инвесторы из Катара стали фаворитами на покупку "Ливерпуля" за 4 млрд. фунтов. (Daily Express)



Юрген Клопп не помышляет об отставке с поста главного тренера "Ливерпуля" и сохраняет полную поддержку владельцев клуба. (Sky Sport Germany)



ФИФА собирается наказать Эмилиано Мартинеса за то, как аргентинский голкипер "Астон Виллы" отпраздновал вручение ему "Золотой перчатки" на Чемпионате Мира в Катаре. (Daily Star)



"Брайтон" подтвердил, что бывший полузащитник клуба Энок Мвепу был госпитализирован на родине в Замбии из-за обострившихся проблем с сердцем. (The Guardian)