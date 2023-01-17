"Ноттингем Форест" приобрел Данило

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении полузащитника "Палмейраса" Данило стоимостью около 16 миллионов фунтов.

Данило заключил с "Форест" контракт на шесть с половиной лет — до июня 2029. Выступать за команду Стива Купера 21-летний бразилец будет под 28-м номером.



В своем официальном заявлении "лесники" сообщают, что в борьбе за Данило опередили много европейских клубов — ранее среди претендентов на воспитанника "Палмейраса" назывались "Челси" и "Арсенал".



До своего отъезда с родины Данило успел сыграть 141 матч за "Палмейрас" во всех соревнованиях, завоевав два Кубка Либертадорес и титул бразильской Серии А.



"Я очень рад от того, что буду выступать за "Ноттингем Форест" и исполню свою мечту выступать в Премьер-Лиге", — сообщил Данило.