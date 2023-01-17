"Вулверхэмптон" согласовал покупку Пабло Сарабия

"Вулверхэмптон" согласовал покупку вингера ПСЖ и сборной Испании Пабло Сарабия.

По информации The Athletic, ПСЖ принял предложение "Вулверхэмптона" в размере около 4.5 млн. фунтов, и уже во вторник 30-летний Сарабия пройдет медобследование в английском клубе.



Сарабия подпишет с "волками" контракт на два с половиной года и воссоединится на "Молинью" с главным тренером Хуленом Лопетеги, с которым ему довелось поработать в юношеской сборной Испании (U-19) и "Севилье".



Правда, в "Севилье" Сарабия поработал с Лопетеги всего месяц и, не сыграв ни одного официального матча за это время при Хулене, ушел в ПСЖ, где с 2019 года забил 11 голов в 35 матчах Лиги 1.



Пабло не смог стать основным игроком на "Парк де Пренс" и на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Спортинг".



Опасения насчет вылета из Премьер-Лиги заставляют "Вулверхэмптон" проявлять высокую активность на трансферном рынке в этом месяце. "Волки" уже заполучили Марио Лемина и Матеуса Кунью, а также работают над рядом других целей.